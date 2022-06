La historia detrás de la escena del gato en El Padrino.

Lo que, en ese momento fue un imprevisto, terminó convirtiéndose en una de las escenas más recordadas de la historia del cine. Se trata nada más y nada menos que del gato de "El Padrino" y su historia de cómo apareció para terminar siendo parte de los momentos más icónicos del film junto a Marlon Brando.

El Padrino es, aun hoy en día, una de las obras más destacadas de toda la historia del cine. Prácticamente, la actuación de Marlon Brando ganó su segundo y último Oscar gracias a su participación en una de las películas más icónicas de todo el séptimo arte.

La película se estrenó en marzo de 1972 y el trabajo de Brando se destacó por su capacidad en dotar con infinitos rasgos a un tipo inolvidable como fue Don Corleone, quien, desde la primera escena, enamoró al espectador con sus gestos, su forma de hablar y su particular mirada.

Coppola había rescatado un gato callejero que merodeaba por el estudio de grabación y lo incluyó en la película. Pero, lo más gracioso, que terminó quedando como anécdota, fue que el gato ronroneaba tanto de felicidad que tuvieron que recortarle frases a Brando.

La historia del gato en El Padrino

Fue en un momento en particular de la película, donde el patriarca no se encontraba solo sino acompañado de un gato que descansaba en su regazo, quien no estaba previsto que saliera en cámara. Sin embargo, todo cambió cuando el felino se coló en el set de grabación y terminó siendo parte de este éxito.

Cuando Brando lo vio no dudó en incorporarlo a la escena y acariciarlo mientras impartía su “justicia”. Lo que le dio su aparición, fue un curioso toque a su ya notorio personaje. Por su parte, Francis Ford Coppola abrazó la idea casi de inmediato.

En cuanto al resto es historia, porque la secuencia se transformó en uno de los mejores momentos del cine. En cuanto al gato, luego de su aparición en El Padrino, se convirtió en uno de los iconos de la historia. Incluso, fue famoso por el ronroneo particular que hacía.

La historia detrás de la escena del gato en El Padrino.

Hoy, habiendo pasado tantos años, se recuerda a la película con demasiados talentos brillantes coincidentes en el mismo espacio y tiempo, que dieron como resultado el éxito que tuvo.

¿Cuál es la escena que más recuerdas?