La desconocida y aterradora historia detrás del pase de Diego Armando Maradona al Barcelona, a 40 años del hecho

El mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, fue descubierto ante los ojos del fútbol europeo por un agente futbolístico español llamado Josep María Minguella, quien vivió una verdadera odisea hasta sacar a Maradona del fútbol argentino y hacerlo dar el salto a Europa hace ya cuatro décadas atrás. Maradona ha sido catalogado por algunos medios como el “Mejor jugador en la historia de la Copa Mundial”, de la cual fue designado como el mejor jugador en su edición de 1986. En los premios a Jugador del Siglo de la FIFA fue seleccionado como el “Mejor futbolista del siglo xx”.

Diego Armando Maradona fue un futbolista y entrenador argentino. Como jugador, se desempeñó como mediocampista ofensivo o delantero, y es reconocido por numerosos especialistas, ex futbolistas y personalidades internacionales como “Uno de los mejores futbolistas en la historia”, lo cierto es que es una verdadera leyenda e ícono del deporte. El agente futbolístico Josep María Minguella tuvo la paciencia de esperar a que Maradona despegara al fútbol mundial para llevarlo al Fútbol Club Barcelona.

Por aquel entonces contó el agente futbolístico: “Desde el banquillo salió este chico de físico sorprendente, vistiendo un pantaloncito corto que parecía de playa y con mucho pelo. Me enamoré de cómo tocaba el balón, de cómo se movía. Me enamoré del Maradona futbolista y yo que era del Fútbol Club Barcelona de toda la vida entendí que debía traerlo como fuese”.

Fueron varios intentos infructuosos los que se requirieron para que finalmente Diego Armando Maradona desembarcara en el conjunto culé. “En 1980 todo estaba atado, pero me llamó Julio Humberto Grondona y tuve que volver a Argentina para entrevistarme con el ministro de Desarrollo Social, el almirante (Carlos) Lacoste. Me citó en un escenario digno de una película de terror”, da testimonio el propio Minguella.

El pase de Diego Armando Maradona al Fútbol Club Barcelona se realizó en la mesa de un restaurante de la Capital Federal en Buenos Aires, allí ocurrió este diálogo que tranquilamente pudo haber sido parte de un libreto de una película de gánsteres. Eran tiempos de gobiernos militares autoritarios y con mucho poder sobre todo y sobre todos. Aunque hoy parezca impensable, el gobierno de facto de entonces tuvo injerencia en la transacción particular del jugador, se acercaba el mundial y la selección argentina debía defender el título de campeón; “Entré en un túnel oscuro con una pequeña luz al final. Allí estaba él, que me dejó todo claro y me dijo que Diego no se iba a mover hasta después del Mundial”.

Minguella recordó tiempo después el diálogo que tuvo con el comisario Domingo Tesone en la primera reunión que tuvo para intentar llevar a Maradona a España, quien le dijo: “Espero que no te moleste si dejo la pistola encima de la mesa. No es por nada, pero pesa y es incómodo sentarse con ella”. A lo que Minguella respondió con un nudo en la garganta: “Hombre, si no se dispara sola, por mí no hay problema”.

Imagen: Instagram Diego Armando Maradona

Así se cerró la llegada de Diego Armando Maradona al Fútbol Club Barcelona, en un acuerdo que fue oficializado en junio de 1982. A Maradona, Minguelle pudo haberlo comprado por 100 mil dólares en 1977, pero decidió esperar a que despegara futbolísticamente y, cinco años más tarde desembolsó cerca de 7.2 millones de euros, un número récord para la época en el mercado futbolístico del Viejo Continente.