Qué edad tenía Fergie en el video de Big Girls Don't Cry

Big Girls Don't Cry fue una canción interpretada por la cantante estadounidense Fergie. La lanzó como el cuarto sencillo dentro de su álbum debut, The Dutchess, el día 8 de abril del 2007.

Para ese entonces, Fergie tenía 32 años de edad. Dicha canción fue presentada en sus AOL Sessions y en American Idol para luego cantarla durante el Live Earth, un concierto benéfico que se realizó en el 2007 para combatir el cambio climático.

Puro talento: Fergie en el video de Big Girls Don't Cry

Big Girls Don't Cry fue el mayor éxito de Fergie, incluso está en la lista como una de las canciones con mayor éxito de los últimos 10 años. Según Nielsen SoundScan, hasta agosto del 2012, llegó a vender 3 833 000 de descargas en Estados Unidos y hasta se utilizó en uno de los episodios de Pretty Little Liars, "Father Knows Best".

El video se hizo tan famoso que la canción fue cantada por Rachel Berry (Lea Michele), Kurt Hummel (Chris Colfer) y Blaine Anderson (Darren Criss) en el episodio 19 Prom-asaurus de la tercera temporada de Glee.

Con el pasar de los años, sigue vigente y hasta fue comparada con la canción “Todo de ti” de Rauw Alejandro porque posee una melodía muy parecida, aunque un ritmo más rápido.

Gran producción: el video de Big Girls Don't Cry

El video musical de Big Girls Don't Cry se comenzó a filmar el día 30 de marzo de 2007. Se pudo ver por primera vez en el programa TRL en la cadena de MTV el 10 de mayo del mismo año.

Logró una máxima posición en el programa hasta llegar a estar en el puesto número 5 el 24 de mayo de 2007 y recién completo, se vio el 15 de mayo. Comienza con Fergie saliendo de su auto, un Mustang clásico del año 1969 mientras entra a un garaje dónde se encontraba su banda.

Ella, guapa al igual que está hoy, se la ve con una camisa roja y un sombrero. Luego, aparece cantando y despidiéndose de su novio que se lo ve durmiendo y finalmente se marcha, en el mismo auto nombrado anteriormente. El papel del novio lo interpretó el actor Milo Ventimiglia. Fergie en Big Girls Don't Cry

Si hay algo que llamó poderosamente la atención, es que el video se ve muy distinto al estilo al que se acostumbraba a ver a Fergie. Por ello, se llegó a pensar que la canción no tendría el mismo éxito que sus hits previos. Sin embargo, el resultado terminó siendo mucho mejor que todas las anteriores y llegó a ser su éxito con más relevancia hasta el momento.

Con el pasar de los años, la ex cantante de Black Eyed Peas supo destacarse también en la actuación, pero sobre todo en la música, gracias a su privilegiada voz. ¿Qué es lo que más te ha gustado del video de Big Girls Don't Cry?