Por qué Pernell Roberts renunció a su papel de Adam en Bonanza en pleno éxito

Las series que marcaron grandes eras a nivel mundial son pocas. Entre ellas sin dudas encontramos a La familia Ingalls (Little House on the Prairie) y Bonanza, dos inolvidables producciones estadounidenses que se ganaron el corazón de las familias alrededor del mundo. En el caso de la segunda, además, marcó el hito de ser la primera serie de televisión de una hora que se pudo ver en color.

La mítica serie del lejano oeste supo cautivar a toda una generación retratando a la familia Cartwright por 14 temporadas. Esta estaba conformada por Benjamin Cartwright (Lorne Greene), quien era el padre, y sus hijos Adam (Pernell Roberts), Eric (Dan Blocker) y Joseph (Michael Landon). La trama ocurría en el "Ponderosa Ranch", la casa en la que vivían que estaba ubicada en Nevada, Estados Unidos.

Bonanza fue creada por David Dortort y se estrenó en 1959, llegando a su fin en 1973, años durante los que la audiencia se encariñó con cada integrante de la familia. Por eso cada partida inesperada conmovió a cada fanático. Una de las más recordadas fue la de Pernell Roberts, quien interpretó al hermano mayor, cuando decidió dejar la serie en pleno auge por diferencias con la producción. En la serie, la explicación de su desaparición fue su casamiento y el traslado a una zona alejada del pueblo.

Por qué Pernell Roberts dejó Bonanza

Pernell Roberts fue un reconocido actor teatral que llegó a Bonanza para interpretar a Adam Cartwright, el hermano mayor de la familia, buen mozo, responsable y de buenos modales. Él fue el encargado de construir la mítica casa llamada Ponderosa, donde transcurría la trama.

El éxito del clásico del western explotó en cuestión de meses, pero el actor oriundo de Georgia, Estados Unidos, no se sintió feliz por ello. Según datan diferentes notas, como una que publicó el diario El País en 2010, Pernell comenzó a quejarse de algunos aspectos de Bonanza que contradecían sus ideales más profundos y su compromiso político y social.

El principal problema estaba vinculado al racismo, puesto que a Roberts le disgustaba que en el reparto sólo hubiese actores blancos, a excepción del sirviente chino de la familia. Además, el contenido era lo que hoy se considera como sexista y violento, lo que también incomodaba al exitoso actor.

Para evitar problemas, la producción le hizo caso y, en 1963, emitieron un capítulo en el que “Adam” recoge firmas contra un albergue cercano a La Ponderosa que no admitía a negros. Sin embargo, a raíz de esto la producción recibió muchas críticas en contra de lo manifestado, dejando en claro que a la audiencia de ese entonces no les gustó nada.

Otro de los problemas fue que Pernell tenía 34 años y le molestaba decirle "Pa" a su padre a esa edad. Todo empeoró cuando el actor quiso dejar de llevar el jopo característico del más guapo de Bonanza, por lo que la producción dejó de prestarle atención y de conceder lo que él pedía.

Fue en medio de esas diferencias que Pernell decidió renunciar. "Son seis temporadas sintiéndome como un maldito idiota, yendo y viniendo como si mi personaje no fuera un adulto, sino un adolescente. Estos guiones perpetúan la banalidad y contribuyen a la deshumanización de la industria", dijo en su momento.