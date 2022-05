Conmovedor: ¿cuál es el último deseo de las mascotas antes de morir?

Las mascotas se vuelven integrantes imprescindibles de la familia. Ellos nos acompañan en los mejores y los peores momentos de la vida. Por eso es que su muerte duele como si fuera la de un ser querido más. Sin embargo, no todas las personas están preparadas para ver sufrir a sus mascotas en ese punto tan devastador, ni mucho menos, verlas fallecer.

Cuando las mascotas presentan señales de estar sufriendo algún tipo de enfermedad, o de estar muriendo, tales como la inconsistencia de líquidos, la falta de apetito o la descoordinación de movimientos, los dueños se alertan y lo primero que hacen es ir en busca de un veterinario. Esto es lo mejor para tratar de salvar a nuestro amigo peludo y darle la mejor cura. No obstante, muchas veces dejamos a nuestro animalito solo con el especialista, sin querer presenciar nada de lo que ocurre.

Que desean los perros antes de morir, según veterinarios

Antes de morir, los animales tienen un último deseo para que la despedida no sea tan dura. Fue el usuario de Twitter @Thiagocuervo quien recordó que las mascotas tienen el deseo de ser acompañadas por su dueño en sus últimos minutos de vida.

Concretamente, Thiago citó a otra usuaria que en 2018 se había hecho viral por consultarte a su veterinario sobre la muerte de los animales domésticos. Fue hace cuatro años que la usuaria Jessi Dietrich le preguntó a su veterinario cuál fue la parte más difícil de su trabajo. El especialista le reveló que lo más complicado era ver las sensaciones de los perros antes de ser sacrificados.

"Lo más difícil para él era ver cómo los animales viejos o enfermos buscan a sus dueños con sus ojos antes de irse a dormir", contó Thiago tras comentar que casi ningún dueño se queda en la sala para ver morir a su mascota.

Según especialistas, en los últimos minutos de vida de las mascotas, es importante no brindar esa sensación de abandono al que fue un gran compañero durante muchos años.

"No los dejes morir en una habitación con un extraño en un lugar que no les gusta. Necesitaban el consuelo de su dueño, los veterinarios hacen todo lo posible para que los animales no se asusten tanto, pero para la mascota ellos son completamente desconocidos. No seas cobarde porque es demasiado doloroso para ti. Piensa en la mascota", finaliza el emotivo mensaje de los usuarios de Twitter.