Así de bello lucía Mark Wahlberg en La tormenta perfecta

La trágica historia real de una confluencia de tormentas que destruyeron al Andrea Gail, un barco pesquero, y toda su tripulación en 1991 frente a la costa de Gloucester, Massachusetts, se escribió por primera vez en un best seller de Sebastian Junger publicado en 1997. Luego, se convirtió en la exitosa película La tormenta perfecta (2000), protagonizada por George Clooney, Mark Wahlberg, John C. Reilly y Diane Lane.

En ese momento el actor Mark Wahlberg tenía 29 años y se encontraba en el esplendor de su carrera. Ya había participado en películas como Boogie Nights, The Big Hit y The Corruptor. Pero este papel lo posicionó no sólo como un gran actor sino como un sex symbol, ganándose el corazón del público.

Durante la película tuvo el pelo lo suficientemente largo como para que cobrara protagonismo. Sobresalía por debajo de las gorras que su personaje usaba y era una de las cualidades que más lo caracterizaban. Esto sin olvidar la barba tipo candado que le daba un aire informal y juvenil al mismo tiempo.

En cuanto a su cuerpo, poco se vio durante La tormenta perfecta, pues generalmente estaba vestido con camisas cuadrillé y pantalones de mezclilla. Pero, en las escenas en las que estaba con playeras, quedaban sus brazos al descubierto mostrando sus músculos marcados.

Mark Wahlberg lució irreconocible durante el 2021

Mark Wahlberg experimentó el año pasado una transformación épica para su papel en la película Father Stu.

La estrella, a quien generalmente se lo ve luciendo musculoso y en forma, se afeitó la cabeza y adquirió una constitución mucho más grande para interpretar al corpulento ex boxeador convertido en sacerdote.

Hablando con Jimmy Kimmel en su programa el mes pasado, Mark habló sobre el papel diciendo: "Estoy interpretando a un tipo que era un luchador, era muchas cosas”.

"Era un luchador, se mudó a Los Ángeles para convertirse en actor, se enamoró de una chica, tuvo un accidente, tuvo una experiencia espiritual del cuerpo exterior, decidió convertirse en sacerdote.

"Murió de una enfermedad rara, IBM, pero tuvo un gran impacto en mucha gente en muy poco tiempo".

Mark Wahlberg luego reveló que se había fijado la meta de aumentar 15 kilos en solo seis semanas.

Este personaje dejó en evidencia que si bien Mark Wahlberg siempre se ha caracterizado por estar en forma, no tiene problema en sacrifica su estado físico con tal de lograr una mejor interpretación.

