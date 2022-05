Tobey Maguire será Charles Chaplin en una nueva película

Luego de su renombrado regreso como Spider-Man, Tobey Maguire se prepara para dar un paso importante en su carrera. En la nueva película de Damien Chazelle, personificará a una de las mayores estrellas de la historia del cine: Charles Chaplin. A continuación, te contamos los detalles y compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Charles Chaplin: el nuevo desafío actoral de la carrera de Tobey Maguire

Además de servir como punto de encuentro para los distintos trabajadores de la industria cinematográfica, la CinemaCon suele ser noticia por los distintos proyectos y adelantos que allí se presentan.

En la edición de este año, además de trascender el título de la séptima entrega de Misión Imposible (siempre con Tom Cruise a la cabeza), se dio a conocer la que promete ser una de las grandes sorpresas para este año.

Se trata de Babylon, la nueva película de Damien Chazelle (Whiplash, La La Land), cuyo estreno se espera para fines de diciembre de este año. Por lo que se sabe hasta el momento, la trama gira en torno a una serie de estrellas cinematográficas de la década de 1920 que deben afrontar lo que fue la transición del cine silente al sonoro.

Brad Pitt y Margot Robbie son dos de los protagonistas de este nuevo film. En este sentido, hay que decir que lo más sorprendente fue el anuncio de que Tobey Maguire también participará como actor (se sabía que estaba involucrado en el proyecto como productor ejecutivo).

En Babylon, el famoso Hombre Araña de Sam Reimi dará vida a uno de los personajes más icónicos de las artes del siglo XX: Charles Chaplin, quien se destacó como actor, director y guionista, entre otras cosas.

Algunas curiosidades sobre la transición del cine silente al sonoro

El período que se dio entre las décadas de 1920 y 1930 fue significativo en numerosos aspectos. El técnico, con la incorporación del sonido y de toda una nueva tecnología, fue apenas uno de estos, y claro está que también uno de los más importantes.

Si bien no se conocen detalles de la trama de Babylon, todo parece indicar que la misma estaría centrada en los desafíos que esta transición implicó para los artistas.

Basta con recordar que, debido a la incorporación de la voz al registro cinematográfico, muchas estrellas del cine mudo perdieron su estatus al no poder adaptarse a los nuevos tiempos (Cantando bajo la lluvia, de 1952, es una de las tantas obras que abordan esto).

Otros motivos, algunos propios de los cambios de época y otros de índole personal, marcaron también el ocaso de grandes figuras del cine, entre ellos Buster Keaton y Stan Laurel y Oliver Hardy, más conocidos como El Gordo y el Flaco.

Si bien no se centra en estos años y lo hace en el final de sus carreras, resulta difícil no recomendar Stan & Ollie, la película del 2018 en la que John C. Reilly y Steve Coogan interpretan a este famoso dúo cómico. El film dura casi 1 hora 40 minutos y se puede ver por Netflix.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todas estas curiosidades vinculadas a la historia del cine?