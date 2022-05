Cuál es el episodio prohibido de Casados con hijos y por qué

Por la pequeña pantalla han pasado muchas series de comedia que se convirtieron en un éxito. Sin embargo, sólo algunas lograron ganarse el corazón del público y ser la favorita de muchos alrededor del mundo. Una de ellas fue Casados con Hijos.

Conocida también por su nombre original Married with Children, esta ficción logró conquistar a la audiencia de Estados Unidos y también de otros países. Detrás de esta producción se encontraban Michael G. Moye y Ron Leavitt, quienes fueron las mentes creativas y creadores de la historia.

La trama seguía de cerca a Al Bundy, un vendedor de zapatos que en algún momento fue un consagrado jugador de fútbol en la escuela secundaria. Su vida terminó siendo muy diferente a lo que soñaba: está casado con una perezosa mujer llamada Peggy, tiene una hija hermosa pero tonta y un hijo sabelotodo.

Durante los años que se transmitió en la televisión, esta sitcom alcanzó números importantes de audiencia y provocaba carcajadas en todos los hogares. Muchos de sus capítulos siguen siendo recordados en la actualidad, principalmente el episodio cancelado.

Así era el episodio cancelado de Casados con Hijos

Casados con Hijos lanzó en su tercera temporada el episodio titulado “I‘ll See You in Court“, el cual se convirtió en número diez de dicha entrega. Aunque parecía ser una trama éxito, terminó siendo cancelado.

La historia nos presentaba a los Bundy, quienes intentan mejorar su vida amorosa y por esta razón tienen relaciones maritales en un entorno diferente. Mientras se encuentran en el Hop-On-Inn, los protagonistas descubren una cinta de video grabada en secreto donde se ve a los Rhoades, sus vecinos, teniendo sexo.

A pesar de ver esta filmación, los Bundy toman la decisión de filmarse mientras tienen sexo. A lo largo del episodio cancelado, veremos como ambas familias deciden demandar al establecimiento por violación de su privacidad.

Cuando este capítulo salió a la luz, los productores del programa tuvieron que enfrentarse con Fox. El escándalo fue tan grande que impidió que el episodio se transmitiera en Estados Unidos hasta junio de 2002, cinco años después de que la sitcom estuvo al aire.

Incluso cuando el capítulo finalmente se transmitió en la pequeña pantalla en la década de los 2000, decidieron eliminar cuatro líneas dichas por los personajes principales. En otros países sí se emitió sin cortes.

Este episodio cancelado de Casados con Hijos fue escrito por Jeanne Baruch y Jeanne Romano, ambas guionistas recién se sumaban al equipo de la serie. Estuvo dirigido por Gerry Cohen, y fue grabado durante 1989. El objetivo era que fuera transmitido en febrero del mismo año.

Sin embargo, nada salió según lo planeado. La gente de Fox Broadcasting Company se quejó por varias líneas del episodio, y estas se sumaron a otras que ya existían sobre la serie de comedia.

Además del enojo por parte de la cadena televisiva, también existieron las quejas por parte del activista político Terry Rakolta. Anteriormente ya se había ofendido por un capítulo titulado “Her Cups Runneth Over“. Para él, el episodio “I‘ll See You in Court“ no debía ser visto por el público.

Por esta razón, llevó adelante una campaña que terminó provocando un gran escándalo y llamando la atención de la prensa. Para evitar problemas, el episodio fue dado de baja y no se emitió hasta cinco años después de terminada la serie.

¿Cuál es tu capítulo preferido de Casados con Hijos?