Por qué a Katherine Porto, Romina en Pasión de Gavilanes, le fue tan difícil trabajar en la tira

La segunda temporada de Pasión de Gavilanes llegó casi 20 años después del estreno de la primera y, como era de esperar, nuevos talentos se sumaron al elenco. Uno de ellos es Katherine Porto, quien se puso en la piel de una de las villanas de la telenovela y asumió un gran y difícil desafío: llenar el vacío que dejó Dinora Rosales (Lorena Meritano). Su personaje es cruel, perverso y extremadamente manipulador.

Lo cierto es que a la actriz colombiana no le fue fácil trabajar en la tira, que hoy sale por Telemundo y Telecinco, por la personalidad que tenía la mujer que interpretaba. "Como actriz no la juzgué, busqué razones para que ella se comportara como lo hace y maltratara a su hijo como lo hace y así poder hacer un personaje desde la verdad de Romina, que fuera creíble su rabia y su sentir. Ese es mi trabajo como actriz: darle vida y no juzgar a los personajes", indicó en diálogo con People en Español.

Y agregó: "Me dolía leer esas escenas de maltrato y me entristecía con algunas escenas. Pero lo que me parecía aún más triste eran las historias que me contaban mujeres que se identificaban con Romina porque trataban a sus hijos así".

De hecho, Porto llegó a consultarle a Rodrigo Triana, el director de la producción, si su personaje tenía que mencionar ciertas líneas que ella consideraba muy fuertes. Ante estas inquietudes, él señalaba que “eso era lo que la convertía en Romina", es decir, en la gran villana.

Pasión de Gavilanes

Por suerte, contó con la ayuda del actor Jacobo Durán, el hijo de la actriz en la ficción, y juntos le encontraron un nuevo enfoque a la maldad de la mujer.