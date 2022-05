El cepillo del cabello también se debe limpiar y desinfectar: cómo hacerlo

Limpiar todos los elementos de belleza que utilizamos para maquillarnos, mantener la higiene de la piel o peinarnos, es fundamental. Aunque no pensamos seguido en su limpieza, estos elementos acumulan polvo, restos del producto y bacterias que se generan al estar en contacto con el aire. Lo mismo sucede con el peine o cepillo para el cabello. Estos llegan a amontonar una gran cantidad de pelo, grasa, células muertas de la piel y ácaros del polvo.

No limpiar regularmente el cepillo impide que funcione correctamente, ya que con cada pasada, si está sucio, vuelves a depositar la suciedad sobre tus mechones y cuero cabelludo. Esto puede explicar por qué tu cabello parece más grasoso, aún después de bañarte. Por esto te contamos cómo limpiar y desinfectar tu cepillo de cabello correctamente, para mantener tu pelo saludable.

Trucos para limpiar el cepillo de cabello

En primer lugar, debes retirar todo el cabello del cepillo. Lo puedes hacer con tu misma mano o con algún objeto de punta fina como, por ejemplo, un palillo o bolígrafo. Cuando termines, ya puedes lavarlo. Para esto, hay quienes recomiendan quitar la parte de las cerdas, sólo si es despegable, con el fin de enjuagar bien la parte interna del cepillo. Ahora sí, al momento de lavarlo, recuerda usar agua tibia y el producto de limpieza que prefieras para que haga espuma.

Tan sólo necesitarás un poco del shampoo que usas o de jabón para poder lavar bien tu peine. Deja el cepillo en remojo en el agua, durante 3 o 4 minutos. Luego, toca enjuagarlo correctamente. Para esto, puedes recurrir a un cepillo de dientes para quitar la suciedad entre las cerdas. Por supuesto, el cepillo de dientes debe ser uno que no uses.

Finalmente, seca el peine con papel toalla y agítalo encima del lavamanos para quitar las sobras de agua que hayan podido quedar, para evitar que se produzca humedad.

Cómo desinfectar un cepillo de cabello

Agua y vinagre

Si desde que tienes tu cepillo de cabello no lo lavas, lo mejor será desinfectarlo con algunos productos específicos. Para esto, el vinagre siempre es una buena opción. Prepara una mezcla de 1/2 taza de vinagre blanco con 1/2 taza de agua tibia y dejar tu peine en remojo en esta mezcla unos 30 minutos. No te extiendas de ese tiempo para no dañar las cerdas.

Bicarbonato de sodio

Otra gran opción a la hora de desinfectar es el bicarbonato de sodio, ya que actúa como agente limpiador y desinfectante. Para esto, coloca una cucharada del producto en un bol con agua tibia y haz lo mismo que con el método del vinagre.