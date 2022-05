La sorpresiva confesión de Maite Perroni sobre su etapa en RBD

“Nunca me sentí cantante”, así comenzó la sorpresiva confesión de Maite Perroni acerca de su etapa en RBD, la exitosa telenovela en 2004. Aunque lo disfrutó y está agradecida por la oportunidad, hoy habiendo pasado ya varios años, reconoce que lo suyo siempre ha sido la actuación.

Maite Perroni se confesó durante una entrevista para el medio EFE y sorprendió a todos. Al parecer, la actriz de 39 años, nunca se sintió cantante, sino que “se pudo desenvolver” en el papel de Lupita que la llevó a la fama durante su paso en la telenovela Rebelde en el año 2004.

Así fue como explicó que pudo hacerlo gracias a su compleja preparación como actriz que incluyó “muchas herramientas que me permitían estar en muchos campos, pero nunca me sentí cantante”.

Durante la misma entrevista dijo: “Con veinte años, mi vida explotó como cantante y actriz, y luego tuve mi proyecto como solista (la banda RBD), pero cerré ese ciclo en mi vida, lo agradecí y continué con lo que realmente me apasiona, que es la interpretación y, a partir de ahora, también la producción”.

Ilusionada: nuevos proyectos en España

Luego, prosiguió contando sobre su actualidad y todo lo que tiene por delante: “Hay mucho por hacer desde este lado creativo donde también me estoy involucrando”. Entre varios proyectos que incluyen a España, sin desvelar muchos detalles, adelantó: “del plato a la boca se cae la sopa” y se rió admitiendo estar “en pláticas” para trabajar en algo que la tiene sumamente ilusionada. Así es que hablará mucho más cuando sea posible.

En estos momentos, Perroni se encuentra en Madrid promocionando “Sin ti no puedo”. Un “thriller” que está dirigido por Chus Gutiérrez donde interpretará a una joven que ha pasado casi 10 años en la cárcel por un delito que no cometió.

Al lado de un personaje inusual que interpretará su nuevo compañero Mauricio Ochmann, la actriz se encuentra muy feliz. Aparte de que es una de las mujeres latinas más guapas, talentosas e influyentes, tiene 10 millones de seguidores en su Instagram, 4,8 millones en Twitter y más de 2 millones de suscriptores en YouTube.

A pesar de su exposición y gran popularidad, confesó también que tiene sentimientos encontrados con las redes sociales y no todo lo que se ve, es tal cual: “Pues no creas que soy tan fan, a mí las redes me conflictúan, creo que son una gran herramienta para comunicar, pero al tiempo es necesario que haya un límite…”. Maite Perroni se confesó en su paso por RBD

La actriz se soltó y dejó muy claro que sigue valorando mucho su privacidad, su espacio y la intimidad. Compartir le gusta, pero siempre para comunicar y extender sus proyectos, sino todo termina siendo muy tóxico.

Sincera con su pasado en RBD e ilusionada por un presente exitoso, la guapísima Maite Perroni va por todo a seguir conquistando.

