La poco recordada historia de amor entre Ricky Montaner y Sofía Reyes ¿Por qué se terminó el amor?

Úrsula Sofía Reyes Piñeyro, conocida simplemente como Sofía Reyes es una cantante y actriz mexicana. En el año 2009 debutó como actriz en la serie infanto-juvenil “Mi Linda Anabella”, con el personaje de Camila, además participó de su banda sonora. En 2011 se convirtió en una de las cinco integrantes de la banda femenina TAO, con la que lanzó un disco "Tóxico"; y los sencillos "Tóxico amor" y "Dile luna". En 2012 abandonó la agrupación, debido a diferencias con las otras integrantes.

En el año 2015 comenzó una relación sentimental con Ricky Montaner, hijo de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez. Sofía Reyes y Ricky tuvieron una intensa historia de amor que duró casi cinco años. Sin lugar a dudas la pareja se transformó en una de las más queridas del ambiente musical y los fans por un largo tiempo apostaron a la reconciliación.

Sofía Reyes y Ricky Montaner son parte de los famosos que llevan una buena relación como exnovios, situación que a la mexicana le da mucho gusto. Sofía explicó que considera algo muy fuerte quedar peleado o en malos términos con alguien que durante un momento de tu vida se convirtió en tu mejor amigo y apoyo.

Para finales de 2018 la pareja de Sofía Reyes y Ricky Montaner postearon lo que sería su última foto juntos. Aunque los motivos nunca estuvieron claros, los fans aseguran que fue Sofía quien decidió romper con Ricky debido a que la relación se había convertido en una “rutina” y eso la abrumaba. La exnovia de Ricky Montaner, sigue siendo amiga de Evaluna Montaner y de Camilo, ya que formó parte del clan Montaner durante casi cinco años.

Imagen: Instagram Ricky Montaner

En una entrevista reciente que tuvo Sofía Reyes expresó: “¿Cómo tomé la noticia de la boda? Qué interesante pregunta… La verdad es que me siento muy feliz por él, por Stefi, por Ricky Montaner y por toda la familia. Yo sabía. Es algo muy interesante, pero desde que empezaron a salir sabía que ellos dos se iban a casar. Yo se lo dije a Ricky. Siento que los dos se hacen muy bien y me da muchísimo gusto. Creo que físicamente son iguales, eso me parece una locura. Me siento muy feliz por ellos y, al final, siento que después de mucho tiempo mi relación con Ricky ya se sanó. No me dolió lo de la boda, lo veía venir y no fue una sorpresa”.