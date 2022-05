El verdadero significado del misterioso tatuaje de Rosalía

Rosalía ha subido al escenario del Mad Cool, en Madrid , España, y lo ha hecho como siempre arrasando por donde pasa, Su look causa furor y muestra de ello es que hasta sus uñas se han vuelto virales. Pero en esta ocasión hay algo más que llamó la atención de todos.

Rosalía ha dejado ver un nuevo tatuaje en el muslo izquierdo algunos dicen ver un pene otros ven un cohete. A pesar de que la cantante ya reveló lo que era, los sus seguidores en Instagram siguieron especulando al respecto. Parece que pocos ven su verdadero significado que es evidente, es una liga, Se trata del broche que sujeta la liga, una crítica a la objetualización de la mujer.

Rosalía se ha destacado en sus canciones por un fuerte contenido feminista, especialmente en letras de su segundo disco, “El mal querer”, que denuncia una obsesiva historia de malos tratos. Esta pieza musical está inspirada en “Flamenca'' una novela del siglo 13°. En su cuenta de Instagram es donde sus seguidores se han dado cuenta del detalle del tatuaje que ha levantado el revuelo en redes.

En una conversación con Pablo Motos de “El Hormiguero”, este le preguntaba también por el significado del tatuaje y decía: “A mi me parece un espárrago triguero” a lo que Rosalía responde: “ No, no, no, esto viene siendo lo que aguanta la liga, este tatuaje lo llevó una artista que se llamaba Valerie y una vez lo vi en un museo, significa que yo, decido cuando… bueno ya se entiende.

Imagen Twitter

A la pregunta del conductor acerca de si tiene algún otros tatuajes en otros lugares, Rosalía responde sacándose la bota que llevaba puesta y mostrando la planta del pie. En ella está tatuada una doble “R” de La Rosalía. lo que si es que dolió un montón y me lo hicieron sin anestesia, imagínate. Todo este debate ha surgido por su tatuaje, que ya ha quedado aclarado en su cuenta de Instagram Hola Motomami de qué se trata.