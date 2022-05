El ex actor de “Chiquititas” y “Rebelde Way” que era una promesa pero desapareció de la pantalla

Mariano Bertolini fue uno de los jóvenes galanes del team Cris Morena en dos de sus tiras, "Chiquititas" y "Rebelde Way", aunque el actor ya había trabajado antes en cine con la película “El verano del potro”. Al poco tiempo le surgieron oportunidades de trabajar en otros proyectos televisivos, el primero se llamó “De poeta y de loco” en la pantalla de canal 13.

Con Cris Morena trabajó en la quinta temporada de “Chiquititas” y en la segunda de “Rebelde Way”. Mariano Bertolini nació en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina y además de actor es músico. No le gusta usar pseudónimos por lo que para trabajar usa su nombre real Mariano Lucas Bertolini.

Hace exactamente cinco años se estrenó la película “Soldado argentino: sólo conocido por Dios”, para Mariano Bertolini fue una experiencia increíble y que lo hizo crecer aún más como actor en este fil encarna a Juan Soria simplemente un soldado argentino más. Si bien la Guerra de Malvinas fue abordada en diversas películas argentinas de ficción y documentales, cada una, a través de su enfoque y mensaje, dejó una huella, tanto en el público como en la historia del cine nacional.

Es por ello que Mariano Bertolini dijo: “Cuando uno encarna un personaje, sobre todo con la historia que tiene la película y el tema que toca, esas dos vertientes, del trabajo personal y profesional, se juntan y te transforman. No hay otra manera de hacer mi trabajo más que con el compromiso y con encarar profundamente el personaje”.

Imagen: Twitter

Luego Mariano Bertolini continuó expresando: “En este caso, que el personaje esté atravesado por vivencias, tragedias y cuestiones muy hondas, como es una guerra, me hizo tomar más conciencia. Si bien ya la tenía, al estar en contacto durante dos años con centros de veteranos y con personas que estuvieron atravesando esa circunstancia, me fui nutriendo de un montón de experiencias de vida, que te modifican como persona, sobre todo desde lo social, de reconocerlos, que viven entre nosotros, y otros han perdido sus vidas durante la guerra y después por no superar los fantasmas que les dejó la guerra”. Es seguro que los papeles comprometidos que tuvo después el actor nada tienen que ver Con Chiquititas pero esto le sirvió de base de lanzamiento a su futura carrera.