Con frambuesas: prepara un delicioso postre para los días fríos

Las frambuesas son unos pequeños frutos rojos que destacan por su acidez característica y su color prominente. Aportan una gran cantidad de aroma, color y sabor a tus preparaciones y lo mejor es que puedes utilizarlas congeladas y dejarlas en el freezer. Hoy aprenderás una fantástica receta de postre de frambuesas.

Preparar este postre es muy fácil, solo necesitas algunos pocos ingredientes. La base de nuestro postre no solo son las frambuesas si no también la gelatina. Puedes utilizar más frambuesas u otros frutos rojos como topping y si no quieres usar crema batida puedes batir ganache de chocolate. Pon manos a la obra y descubre esta deliciosa receta.

Postre

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

3/4 taza de agua hirviendo

1 paquete de gelatina sabor frambuesa

2 tazas de frambuesas congeladas sin azúcar

3/4 taza de nata batida a punto chantilly

Postre

Ph: Shutterstock

Procedimiento:

Mezcla el agua hirviendo junto a la gelatina por dos minutos. Añade las frambuesas y revuelve hasta que la gelatina comience a espezar.

Vierte media taza de la mezcla de gelatina en otro bowl y añade la nata y bate ambas preparaciones. Pon la gelatina en una base de la copa y añade la mezcla con nata por encima.

Refrigera el postre por 30 minutos.

