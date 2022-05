El doloroso recuerdo de Jennifer Grey, protagonista de Dirty Dancing, sobre su romance con Johnny Depp

Los tabloides y portales informativos están abarrotados de noticias sobre Johnny Depp y su juicio con Amber Heard. En medio de toda esta vorágine los testimonios de las respectivas ex parejas de ambos implicados han sido intensamente buscados por la prensa. Veamos que dice Jennifer Grey sobre su romance con Johnny Depp a fines de los años 80.

La recordada estrella de Dirty Dancing, Jennifer Grey, comenzó su romance con Johnny Depp luego de que su representante le arreglara una cita "a ciegas" con el galán. El amor entre ambos fue tan real que llegaron a estar comprometidos, aunque nunca se casaron; en sus memorias compiladas en un libro bajo el título "Out of the Corner", Grey aseguró que Depp por aquel entonces era bastante celoso e inestable. Al parecer lo que comenzó como un sueño fue tornándose en una pesadilla, aunque no habría llegado a situaciones extremas.

Corría el año 1989 cuando Johnny Depp y Jennifer Grey tuvieron su primera cita organizada por el agente de ella. La actriz en ese momento tenía 29 años y el actor 26. “Comimos, hablamos, bebimos Jack Daniel’s, nos reímos a carcajadas, hicimos pausas para fumar a mitad de camino... Él era ridículamente hermoso, sorprendentemente abierto, divertido, extravagante y dulce”, recuerda sobre ese primer encuentro la estrella de Dirty Dancing.

Tan solo dos semanas después de ese encuentro la pareja ya estaba comprometida, e incluso adoptaron una cachorrita. Sobre el privilegiado trato que recibía la perra, Grey asegura que tanto ella como Depp la trataban como a una hija. “Era nuestra bebé de práctica y quien me hacía gran compañía cuando Johnny tenía que viajar fuera de la ciudad”, cuenta Jennifer.

A medida que el tiempo pasaba, Johnny Depp parecía sumergirse en una espiral de decadencia según atestigua Jennifer Grey. “Johnny iba y venía todas las semanas a Vancouver, pero de repente empezó a meterse en problemas con regularidad: peleas en bares, escaramuzas con la policía...”, comenta en su libro.

El relato de este periodo oscuro de Johnny Depp continúa: “Empezó a perder sus vuelos a Los Ángeles porque se quedaba dormido o, cuando volvía a casa, se ponía como un loco celoso y paranoico por lo que yo había hecho mientras él no estaba”. Jennifer Grey no terminaba de comprender por que este accionar errático por parte de Depp, entonces buscaba darle explicación en factores externos, “Atribuí su mal humor y su infelicidad a que se sentía miserable e impotente al no poder dejar la serie 21 Jump Street (Comando Especial)", afirma en su libro la actriz.

Imagen: El País

Sin embargo ambos se amaban, lo que solo hacía más difícil la decisión de una ruptura. "Energéticamente, estar con él era como, ‘Oh, estoy siendo totalmente, totalmente compensada por las mierdas que acabo de pasar’”, supo declarar Jennifer Grey años más tarde. Sin embargo dio un definición concreta de cómo fue su romance con Johnny Depp: “Era como una maldita hoguera”.

Imagen: New York Post