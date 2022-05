Qué fue de la vida de Jim Caviezel luego de La pasión de Cristo

Cuando se estrenó La pasión de Cristo en 2004, fue un éxito tan grande que rápidamente se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia. Además del éxito financiero, fue muy comentada en el mundo durante bastante tiempo por las polémicas que generó, y también catapultó la carrera de la mayoría de los protagonistas, aunque no fue el caso de Jim Caviezel.

La mayoría de las veces, cuando una película se convierte en un gran éxito, las personas involucradas en ella ven cómo sus carreras despegan a lo grande. Desafortunadamente para Jim Caviezel, eso realmente no sucedió después del lanzamiento de La pasión de Cristo.

Jim Caviezel después de La pasión de Cristo

Como católico devoto, Jim Caviezel ha hablado de su religión en muchas entrevistas. Por ejemplo, en 2017, el actor habló con un entrevistador polaco sobre su encuentro con el Papa y cómo le han afectado las enseñanzas de Juan Pablo II. Además de eso, comentó cómo su religión ha afectado su carrera, tanto antes como después de hacer La pasión de Cristo.

“La gente en Hollywood sigue preguntándome por qué no puedo separar mi carrera como actor de ser católico. En realidad, mi fe me ayuda. Cuando jugaba baloncesto me motivaba. Es lo mismo ahora. Soy consciente del hecho de que soy perezoso, pero esa es la razón por la que trabajo tan duro para superar mi debilidad”, aseguró Jim Caviezel durante una entrevista.

En el pasado, Jim Caviezel afirmó que un director trató de convencerlo de no aceptar La Pasión de Cristo cuando le ofrecieron protagonizar la película. De hecho, se dice que ese director le dijo al actor que "nunca volvería a trabajar en esta ciudad". Por supuesto, Jim Caviezel optó por asumir el papel.

En los años que siguieron, también tomó muchas posturas fuertes, que es el tipo de cosas que hacen que la gente de Hollywood no quiera trabajar con alguien.

A pesar de todas las razones por las que la carrera de Jim Caviezel se ha puesto en un terreno inestable, ha seguido encontrando trabajo, aunque nunca se convirtió en una gran estrella de cine.

Jim Caviezel ha permanecido firme con sus convicciones a pesar de las críticas.

Después de La pasión de Cristo, el trabajo más importante de Jim Caviezel fue ser uno de los protagonistas del drama criminal de CBS Person of Interest. Además de ese programa, apareció en varias películas religiosas, incluida Infidel y Sound of Freedom.

¿Conocías todos estos detalles sobre la vida de Jim Caviezel?