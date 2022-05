Por qué Destilando Amor no tuvo el éxito de Café con aroma de mujer

Mientras que la versión de Café con aroma de mujer fue un éxito rotundo en Netflix, la versión de Destilando Amor en su momento, no lo logró. Y es que, probablemente el público de diversos países ha sido cautivado más con la historia original de Fernando Gaitán ahora, que hace unos cuantos años atrás.

La telenovela colombiana Café con aroma de mujer fue y actualmente es, un éxito rotundo en Netflix. Desde que llegó a la plataforma de streaming, el 29 de diciembre de 2021, aún se mantiene en el Top 10 de los contenidos más vistos tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y España.

Asimismo, vale recordar que Café con aroma de mujer, protagonizada por Laura Londoño y William Levy, junto a Carmen Villalobos, Diego Cadavid y Mabel Moreno en los roles antagónicos, fue una versión de la telenovela original que se emitió por primera vez en 1994 con Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker como protagonistas.

Si bien su estreno en Colombia fue primero a través de Canal RCN- el pasado 10 de mayo de 2021-obtuvo cifras regulares, cuando llegó a Netflix se convirtió en un fenómeno internacional con altos índices de audiencia.

No así sucedió con la adaptación mexicana Destilando Amor que se estrenó en 2007 a través del Canal de las Estrellas. De la misma manera, sucedió con Cuando seas mía. Ambas fueron producciones mexicanas que llegaron a tener popularidad cuando estuvieron al aire en la televisión, pero no consiguieron el éxito que tuvo Café con aroma de mujer.

Destilando Amor: popular, pero sin éxito

Destilando Amor tenía todo para ganarse al público como lo hizo Café con aroma de mujer. Sin embargo, esta segunda adaptación en tierras mexicanas se dio en 2007 y estuvo a cargo de Kary Fajer. Fue producida por Nicandro Díaz para Televisa y transmitida en el horario estelar de El Canal de las Estrellas.

Destilando amor estuvo protagonizada por los reconocidos actores Angélica Rivera y Eduardo Yáñez y contó con las participaciones antagónicas de Sergio Sendel, Chantal Andere y Martha Julia. Además, formaron parte actores como Ana Patricia Rojo, Fernanda Castillo, Ana Martín, Alejandro Tommasi y Martha Roth.

Para esta versión, Angélica Rivera interpretó a Teresa Hernández, quien era la conocida “Gaviota”, una jimadora que junto a su madre Clara (Ana Martín) recorrían el país trabajando en las cosechas. Los protagonistas de "Destilando Amor"

Café con aroma de mujer Vs. Destilando Amor: las diferencias

Destilando Amor también encontró como Café con aroma de mujer, una estancia muy bonita llamada “La Montalveña” y un gran elenco. No obstante, no llegó a obtener el éxito esperado porque sus protagonistas Angélica Rivera y Eduardo Yáñez, según decían, no llegaron a transmitir el amor sincero que sí lograron William Levy con Laura Londoño en la producción colombiana.

Otras versiones, aseguraban que en ese momento, la historia de amor no era adecuada para esos tiempos y el horario en que era transmitida no fue el idóneo para conseguir una gran audiencia. Además, la trama la habían modificado y la historia no se basaba en la producción de café sino de tequila.

¿Cuál de todos crees que hayan sido los motivos?