Dawson’s Creek: cómo están sus protagonistas hoy

Han pasado casi 20 años desde que Dawson's Creek emitió su capítulo final. Sus protagonistas Dawson, Joey, Pacey y Jen se han convertido en algunas de las estrellas más importantes de Hollywood.

Pero la exitosa serie no solo nos presentó a algunos de los mejores personajes en la historia del melodrama adolescente, sino que también ayudó a muchos de sus fanáticos a pasar de los incómodos años de la adolescencia a la edad adulta.

Vamos a echar un vistazo a lo que están haciendo hoy en día algunos de los protagonistas.

Los actores de Dawson's Creek hoy

James Van Der Beek (Dawson Leery)

Desde que terminó Dawson's Creek, James Van Der Beek ha estado trabajando constantemente. Llevó su talento a la pantalla grande, protagonizando Varsity Blues y The Rules of Attraction, pero es aún más conocido por su trabajo televisivo.

James interpretó personajes principales en exitosos programas de televisión como Don't Trust the B**** In Apartment 23 y CSI: Cyber. En el 2018, protagonizó la serie de efectos especiales de Ryan Murphy Pose. También participó en el edición número 28 de Dancing With the Stars en 2019.

James encontró el éxito en su vida personal después de divorciarse de su primera esposa, la actriz Heather McComb. Se casó con Kimberly Brook en el 2010. Desde entonces, la pareja recibió a seis hijos y se mudó a Texas.

Katie Holmes (Joey Potter)

La actriz ha tenido una serie de papeles prominentes en películas en proyectos que incluyen Pieces of April en 2003, Batman inicia de Christopher Nolan en 2005, la comedia satírica Sin rumbo en 2006 y la película de terror No temas a la oscuridad en 2011.

Recibió atención mundial cuando dio la bienvenida a su hija, Suri Cruise, y se casó con el actor Tom Cruise en 2006. La súper pareja, conocida como TomKat, se divorció en 2012.

Desde entonces, Katie ha aparecido en proyectos de alto perfil como la miniserie de televisión The Kennedys y la aclamada serie Ray Donovan. En 2016, hizo su debut como directora con la película All We Had, la que también protagonizó.

Estuvo en una relación larga y discreta con Jamie Foxx del 2013 al 2019 y salió con el chef de la ciudad de Nueva York Emilio Vitolo Jr. en el 2020 y principios del 2021.

Joshua Jackson (Pacey Witter)

Joshua Jackson ha mantenido un perfil bajo desde sus días en Dawson's Creek, aunque eso no quiere decir que se alejó de la actuación.

Protagonizó proyectos como Bobby y Fringe. Mientras que de 2014 a 2018, participó regularmente en la serie ganadora del Globo de Oro The Affair y apareció en Pequeños fuegos por todas partes de Hulu en 2020.

En 2021, protagonizó la primera temporada de la serie de drama criminal Dr. Death, que se basa en el podcast del mismo nombre.

Josh apareció anteriormente en los titulares por su relación de alto perfil de 10 años con la actriz Diane Kruger. En el 2019 se casó con la actriz Jodie Turner-Smith, con quien comenzó a salir en el 2018. Le dieron la bienvenida a una hija en el 2020.

Michelle Williams (Jen Lindley)

La actriz protagonizó varias películas aclamadas por la crítica, como Secreto en la montaña, Triste San Valentín y Manchester junto al mar, y obtuvo nominaciones al Oscar por las tres películas. Por interpretar a la actriz Marilyn Monroe en Mi semana con Marilyn en 2011, Michelle ganó un Globo a la mejor actriz.

También protagonizó el thriller de Martin Scorsese La isla siniestra, la película de fantasía Oz: el poderoso, el musical El gran showman y la película de superhéroes Venom, así como su secuela de 2021. En 2019, Michelle fue parte de la miniserie biográfica de FX Fosse/Verdon, por la que ganó un Emmy y un Globo en 2020.

Recibió atención mundial cuando comenzó a salir con Heath Ledger en 2004. La pareja dio la bienvenida a su hija Matilda en 2005 antes de separarse en 2007. La historia de "Dawson's Creek" marcó a toda una generación y la acompañó durante varios años.

La actriz sorprendió a los fanáticos cuando se casó en secreto con el músico independiente Phil Elverum en 2018, pero todo terminó en 2019. Ocho meses después de su separación, se reveló que Michelle estaba embarazada y comprometida con el director Thomas Kail. La pareja, que se casó en secreto a principios de 2020, dio la bienvenida a su primer hijo juntos el mismo año.

¿Qué otro personaje de Dawson's Creek recuerdas?