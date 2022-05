¿Cuál es la canción que Taylor Swift le dedicó a Harry Styles?

Durante el año 2012, la relación de Taylor Swift y Harry Styles fue de una de las más destacadas en el mundo de la farándula. Y, aunque solo fue un romance fugaz, parece que la cantante de country le dedicó una canción y le escribió otras más. ¿Cuáles serán?

Ahora bien, por su parte, Taylor Swift nunca ha confesado abiertamente que le haya dedicado una canción a Harry Styles. Sin embargo, varias personas aseguran que es así, y que fueron tres los temas inspirados en él.

Mientras, vale aclarar que han pasado ya varios años y hoy Swift está en una relación con Joe Alwyn, mientras que a Styles, después de haberlo relacionado con una buena cantidad de mujeres, incluida Kendall Jenner, ahora convive con Olivia Wilde en una lujosa mansión.

Retomando a la canción que supuestamente Taylor Swift le dedicó a Harry Styles, se rumorea que fueron varias y todas pertenecientes al disco 1989. No obstante, hay una en particular que le habría compuesto y es I knew you were trouble. Si bien es cierto que, en temas de inspiración Taylor es sumamente reservada, en una entrevista develó:

“No es difícil acceder a esa emoción cuando la persona a la que se dirige la canción está parada al lado del escenario mirando”. Lógicamente, cuando lo declaró, los medios se volvieron locos y no era para menos ya que en esos tiempos estaba involucrada sentimentalmente con Harry.

Otras canciones que le dedicó a Harry Styles

La canción Style fue el tercer sencillo del disco 1989 y el mismísimo título lo dice todo. De igual manera, en una oportunidad, la propia Taylor Swift reflexionó sobre ello y confesó a la revista Rolling Stone: “Deberíamos haberlo llamado ‘I’m not even sorry”.

Vale recordar que dicha canción se colocó en el podio 6 de la prestigiosa lista de los Billboard durante 32 semanas. Luego de tal éxito y de su fugaz romance, se especuló fuertemente que había sido escrita en el momento en que reflexionó acerca de su relación.

Out of the woods fue otra de las canciones que aparentemente le dedicó a Harry Styles. Fue un sencillo promocional de 1989 y la letra justamente habla sobre un accidente que “casualmente” sería una excelente metáfora de lo que sucedió entre ambos.

Incluso, Taylor Swift afirmó que: “pisar el freno demasiado pronto” significaría que “tuvimos un accidente y tuvimos que lidiar con las consecuencias” y aseveró: “Pero también la relación terminó antes de lo debido porque tenía mucho miedo involucrado”.

Qué opinó Harry Styles de las canciones que le escribió Taylor Swift

Harry Styles siempre supo perfectamente que Taylor Swift le escribió varias canciones. Y, como ya pasaron varios años de aquel romance, el joven no tuvo problema en hablar abiertamente de lo que pensaba al respecto. Harry Styles conmovido con las canciones que Taylor Swift le dedicó

Durante una entrevista para un programa de radio, respondió: "Pienso en lo que significa para mí escribir una canción sobre alguien más y para alguien más hacer eso, es como halagador, incluso si la canción no es tan halagadora, aún pasas tiempo en ella y en última instancia, usando a Taylor como ejemplo, ella es una gran compositora. Así que al menos son buenas canciones”.

Parece que donde hubo fuego, quedó un excelente recuerdo. Por si no lo sabías, el propio Harry Styles confesó que también le dedicó una canción a Taylor Swift. ¿Lo sabías?