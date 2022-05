¡Irreconocible! Así luce hoy la protagonista de Precious

Gabourey Sidibe la actriz que protagonizó la película Precious en 2009 luce muy distinta a como lo hacía hace un tiempo atrás. Lo que sucedió es que en muy poco tiempo bajó casi 70 kilos, transformando por completo su apariencia.

Pesaba 136 kilos y tenía diabetes tipo 2. Su pérdida de peso se trató más que de una simple transformación física, la ha ayudado a reducir los efectos adversos de la diabetes, la bulimia, la ansiedad y la depresión.

¿Cómo consiguió su papel en Precious?

Mientras asistía al City College de Nueva York, comenzó a perseguir su pasión: la actuación. Afortunadamente, consiguió una audición para Precious en 2007. Anteriormente se llamaba Push: Basado en la novela de Sapphire, una historia sobre una mujer joven que lucha contra la pobreza y el abuso físico y sexual.

La película recibió muchos elogios en el Festival de Cine de Cannes y el Festival de Cine de Sundance. En ese momento, no tenía un distribuidor, pero Oprah Winfrey ayudó con la promoción de la película y se estrenó a través de Lionsgate Entertainment. Fue en ese momento que el nombre se cambió para evitar confusiones con el drama de acción Push.

Y el resto es historia: el premio People's Choice Award, nominaciones a los Premios Oscar, y un tremendo éxito y reconocimiento mundial. Con la fama vino la presión de encajar con los estándares establecidos. ¿Pero Gabourney Sidibe decidió perder peso solo para encajar?

El motivo por el que decidió bajar de peso

Cuando una mujer no tiene el tamaño y la forma hegemónica establecida, especialmente en la industria del entretenimiento, rápidamente es marginada y discriminada en varios niveles. Afortunadamente, aunque de manera muy lenta, las cosas están cambiando en la actualidad.

Un actor de renombre le dijo una vez a Gabourey Sidibe que debería abandonar la industria, ya que ésta era muy consciente de la imagen de las personas. Ignorar comentarios como ese es difícil para cualquiera. Pero, lo que realmente llamó su atención e hizo que finalmente se tomara en serio su salud fue cuando se enteró de que tenía diabetes tipo 2. Se alarmó al saber que su vida estaba en riesgo, y fue entonces cuando decidió bajar de peso.

Poco después de que la protagonista de Precious se enterara de que tenía diabetes tipo 2, consultó a su médico, el Dr. Bradley Schwack, cirujano bariátrico, y decidió someterse a una cirugía para perder peso. Fuente: Self Magazine | La protagonista de “Precious” se transformó por completó de adentro hacia afuera.

Durante este proceso, el médico extirpó el 80% de su estómago para reducir su capacidad. Como resultado, no podría comer demasiada comida a la vez y pronto se sentiría llena.

Gabourey confirmó que sí pasó por el quirófano y declaró: “La cirugía no fue la salida fácil. No estaba haciendo trampa al hacerlo. No habría podido perder tanto como perdí sin él”. También tuvo que esforzarse un poco para ayudar a que esta costosa cirugía tuviera éxito acompañando con cambios de hábitos: ejercicio y buena alimentación, lo cual incluyó dejar la comida chatarra y reducir sus porciones.

¿Qué te pareció la transformación de la protagonista de Precious?