El capítulo más triste e impactante de Bonanza que conmovió a los fans

Bonanza, fue el programa preferido de muchas generaciones y hasta conmovió en más de una oportunidad a todos sus fans al contar la historia de una familia masculina que vivía en Ponderosa, un rancho ficticio en el lago Tahoe, cercano a la época de la Guerra Civil estadounidense. Revive cuál fue el capítulo más triste e impactante de la serie.

Bonanza se emitió desde 1959 hasta 1973. En esos tiempos, no había una familia en Estados Unidos que no estuviera familiarizada con el elenco y sus personajes. La serie llegó a cada hogar de una forma inexplicable. Tuvo un total de 431 episodios, por lo que de seguro incluso sus fanáticos más acérrimos, no saben todo sobre su filmación y las historias detrás de las escenas.

Aquí te contamos algunos hechos menos conocidos, como el capítulo más triste e impactante que conmovió a los fans y seguramente traerá muchos recuerdos.

Datos curiosos y desconocidos de Bonanza

Bonanza nunca habría alcanzado la popularidad que tuvo sin el actor Lorne Greene, quien interpretó a Ben Cartwright, el personaje principal y jefe de la familia Cartwright. Estuvo desde el comienzo hasta su última temporada, incluso varias generaciones que crecieron viendo el programa llegaron a considerarlo como una especie de figura paterna a tal punto de que, en encuesta para la Guía de TV de 2007, Greene fue votado como el segundo padre favorito de la televisión.

Bonanza fue un programa icónico, pero esto no solo fue gracias a sus personajes y todo su entorno, sino también a sus trajes que eran fácilmente reconocibles. Así, fue que se conoció que usaron los mismos, de principio a fin. Nunca los cambiaron durante las 14 temporadas.

Los 4 actores principales no solo actuaban, sino que cantaban. Incluso, llegaron a contribuir a varias compilaciones musicales que fueron creadas especialmente para el espectáculo. Como un dato que se desconocía, el álbum Christmas at the Ponderosa, fue un gran éxito y más precisamente, la canción "Ringo" se convirtió en un gran suceso en los Estados Unidos y Canadá. Muchas canciones de sus proyectos musicales aún hoy siguen siendo consideradas como clásicos.

Existen muchos datos y curiosidades más que hacen a la historia de este verdadero éxito. Sin embargo, el más destacado de la época, fue que como era uno de los primeros programas de televisión en color, rápidamente se convirtió en la razón para la que, en muchos hogares compraran una televisión de esas características para poder ver la serie.

Bonanza y el capítulo más triste y polémico a la vez

El capítulo más triste e impactante de Bonanza

Cada uno de sus capítulos de la serie dejaba algo especial. Sin embargo, muchos recordarán uno en especial que fue cuando Pernell Roberts, para sorpresa de sus seguidores, decidió abandonar el programa. Fue el personaje Candy Canaday quien llenó el vacío que dejó la partida de Adam, que era interpretado por Roberts.

Después de que Pernell Roberts dejara Bonanza, fue David Canary quien interpretó al personaje de Candy, ese mocoso descarado del ejército convertido en vaquero, que siempre estaba cerca a la familia Cartwright y trabajaba en su rancho como capataz y capitán de un barco de madera.

¿Cuál es tu capítulo favorito de Bonanza? Cuéntanos.