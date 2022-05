Así están hoy los actores de la versión original de Charlie y la fábrica de chocolate

Ya pasaron más de 50 años desde el lanzamiento de la película original de Charlie y la fábrica de chocolate, lo que significa que ha transcurrido toda una vida desde ese momento hasta hoy.

Algunos miembros del elenco lamentablemente fallecieron, mientras que otros dejaron de actuar por completo una vez que terminó la película y se alejaron del mundo del espectáculo.

Antes y después del elenco de Charlie y la fábrica de chocolate

Esto es lo que le sucedió a los actores de Charlie y la fábrica de chocolate una vez que abandonaron ese icónico escenario del país de las maravillas.

Gene Wilder - Willy Wonka

En el momento en que Gene Wilder asumió el papel de Willy Wonka, cautivó al público al instante. Antes de interpretar al excéntrico dueño de una fábrica de chocolate en 1971, Gene había actuado en otras películas conocidas como Bonnie and Clyde (1967) y The Producers (1967).

Sin embargo, su rol como Willy Wonka es por el que más lo recuerdan todas las generaciones. Después del estreno de la película, Gene continuó con su exitosa carrera como actor, apareciendo en Locuras en el oeste (1974), El joven Frankenstein (1974) y El expreso de Chicago (1976), por la que recibió una nominación al Globo de Oro.

La estrella también tuvo cierto éxito en programas de televisión y recibió una nominación al Emmy por dos episodios invitados de Will and Grace. Después de 2003, el actor dio un paso atrás del centro de atención para concentrarse en escribir y publicó algunos libros, incluidas las memorias, Kiss Me Like a Stranger: My Search for Love and Art.

Lamentablemente, Gene falleció en 2016 a la edad de 83 años debido a complicaciones derivadas de la enfermedad de Alzheimer.

Michael Bollner - Augusto Gloop

El personaje del actor alemán Michael Bollner, Augustus Gloop, será recordado como el primer ganador del billete de oro que fue víctima de la fábrica de chocolate. Todos recuerdan cómo el codicioso Augusto logró dejarse arrastrar por el tobogán del río de chocolate, terminando abruptamente su recorrido por la fábrica.

Curiosamente, Augustus Gloop fue el único papel actoral que Michael interpretó y, después del estreno de la película, decidió ir a la facultad de derecho y, desde el año 2016, ha estado trabajando como abogado fiscal en Munich, Alemania.

Peter Ostrum - Charlie Buket

Peter Ostrum asumió el amado papel de Charlie Bucket cuando solo tenía 12 años. Peter había estado actuando en una producción de teatro local cuando lo seleccionaron para interpretar el papel en Charlie y la fábrica de chocolate.

Peter decidió no seguir una carrera como actor después de interpretar el papel icónico y, en cambio, se convirtió en veterinario, trabajando principalmente con vacas lecheras. Peter dijo en una entrevista que, aunque la mayoría de la gente considera que actuar es "glamoroso", a él le pareció una "profesión difícil". Tal fue el éxito de “Charlie y la fábrica de chocolate” que abrió la posibilidad a que años después se hiciera la versión con Johnny Deep.

Rusty Goffe - Oompa Loompa

Aunque había 10 Oompa Loompas que cantaban y bailaban en la fábrica de Willy Wonka, el de Rusty Goffe fue el más destacado del elenco. Fue el primer papel de Rusty en lo que se convirtió en una carrera actoral muy exitosa.

Desde entonces, el actor ha aparecido en Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977), El león, la bruja y el armario (1979), Willow (1988), Fred Claus (2007) y en cuatro de las películas de Harry Potter haciendo de un duende. Su papel actoral más reciente fue en Spiderlings de 2016.

¿Qué otro personaje de Charlie y la fábrica de chocolate recuerdas?