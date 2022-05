Terrorífico: conoce los significados de soñar con que no puedes hablar

Los sueños pueden ocultar algunos sentimientos o deseos que hemos reprimido en el fondo de nuestro ser. Por eso es que, cada noche, el subconsciente repasa momentos y los pone en evidencia en los sueños. Según la interpretación de los sueños de Freud cada elemento que aparece en la fase onírica puede estar relacionado con nuestros anhelos o miedos más profundos.

No siempre recordamos los sueños, pero de seguro se nos quedaron grabados aquellos en los que experimentamos sensaciones muy intensas, como angustia, miedo o felicidad plena. Uno de los sueños más angustiantes es probablemente la parálisis del sueño, aquella representación en la que no podemos movernos ni hablar por la inacción de nuestros músculos. Sientes ganas de gritar pero algo te lo impide. La desesperación empieza a reflotar. Lo peor es que no sólo en la parálisis del sueño aparece la pesadilla de la falta de habla. Puede pasar en cualquier fase onírica.

Qué significa soñar con no poder hablar

Hay sueños frecuentes para los humanos, y el soñar con no poder hablar es uno de ellos. Imagina estar entrando a un lugar con una persona que quieres y necesitas decirle algo. Sin embargo, no te sale una sola palabra, a pesar de lo mucho que lo intentes. Sabes perfectamente qué quieres decir, pero eres incapaz dentro del sueño. Te vuelves impotente, desesperado y con bronca. Te preguntas: “¿qué me pasa?”

Según Psicología Online, el no poder hablar dentro de una representación onírica, está relacionado con una falla en la comunicación en tu vida real. El no poder expresarnos cómo lo deseamos en nuestro día a día, provoca un malestar y una sensación de impotencia que se ve reflejada en los sueños. La incapacidad de comunicarnos con los demás puede estar dada por inseguridad, timidez, o por falta de autoestima.

Por otro lado, este sueño también puede indicar que la persona ha silenciado una parte de su ser, a la que no da voz y mantiene oculta. Puede ser tu parte espiritual, o tu deseo sexual. Cualquier deseo profundo que hayas ocultado, puede aflorar en este tipo de sueños, recordándote la importancia que tiene para tu persona.

Según el sitio de Significados de los Sueños, soñar con no poder hablar también muestra tu disgusto por el hecho de que tu entorno no te escuche. En este caso, es importante prestar atención a quién era la persona a la que te dirigías en sueños. Una buena manera de aprovechar el mensaje de este sueño, es resolver el conflicto emocional que se ha creado, es decir, intentar decirle a esa persona lo que sientes o te molesta, con el fin de resolver las cosas.