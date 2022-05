Estas fueron las primeras series originales de Netflix

Netflix revolucionó nuestro modo de consumir y mirar entretenimiento. Barrió con las tradicionales y rígidas grillas de programación de la tv. Derribó la vieja "dictadura" de la hora y el día para ver nuestro programa o serie preferida. Impuso el formato on demand. Obligó a los guionistas a poner al límite su creatividad para expedir historias y nuevas historias que buscaran satisfacer la creciente y diversa demanda de los diferentes públicos, que ya no se conformaban con gastados libretos para el prime time. Fue así que Netflix dio vía libre a diversos tanques de producción propia. Y este camino lo marcó con la irrupción de las primeras series originales que cautivaron a las audiencias.

Streaming: Cuáles fueron las primeras series originales de Netflix

House of cards: la primera serie original de Netflix en la historia. Un drama político sobre Frank (Kevin Spacey) y Claire Underwood (Robin Wright), un matrimonio de alto perfil en la vida política de Estados Unidos. Tuvo seis temporadas con 73 episodios, tuvo 33 nominaciones a los Emmy y ocho a los Globos de Oro.

Hemlock grove: serie de terror basada en la novela homónima 'Hemlock Grove' de Brian McGreevy, y protagonizada por Landon Liboiron y Bill Skarsgard. El thriller está ambientado en Hemlock Grove, un pequeño pueblo de Pennsylvania, donde tiene lugar un terrorífico crimen. Brooke Bluebell aparece mutilada cerca de la vieja metalúrgica Godfrey.

Turbo fast: la primera serie animada de Netflix y primer contenido especializado para niños. Son historias sobre Turbo, el personaje de la película del mismo nombre. Tuvo tres temporadas y 52 capítulos, que regularmente duraban 10-15 minutos.

'BoJack Horseman': segunda serie animada de Netflix, gira en torno a un caballo humanoide BoJack que bebe whisky sin parar (Will Arnett) y que se ocupa de sus crisis personales con la ayuda de su compañero humano Todd (Aaron Paul) y el agente y examante felino Princess Caroline (Amy Sedaris, 'The Best and The Brightest'). Con su ayuda, Bojack está más que listo para volver a dejar su huella en el mundo del entretenimiento.

Marco Polo: la primera serie histórica en Netflix. Cuenta la historias de Marco Polo en el Imperio Mongol. La serie se considera un fracaso y se dice que Netflix junto a la productora, perdieron 200 millones de dólares, se hicieron dos temporadas y fue cancelada.