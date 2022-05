Pasión de gavilanes 2: así fue el detrás de escena del reencuentro entre Sara y Franco

Pasión de Gavilanes es una de las telenovelas más aclamadas por el público latinoamericano. El éxito del melodrama creado por Julio Jiménez fue tal que, desde su final, todos los fanáticos esperaron que en algún momento se emitiera una segunda parte. Es por eso que la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo regresó, dos décadas más tarde, a la pantalla de Telemundo cumpliendo el sueño de todos los seguidores de la telenovela.

Pasión de Gavilanes 2 se estrenó el 14 de febrero pasado por Telemundo. Esta vez, se mostró una nueva faceta de los personajes que cautivaron al público desde el primer momento, puesto que tomaron el rol de padres. Los actores que siguen interpretando a sus personajes en esta segunda entrega son Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey, Natasha Klauss y Juan Alfonso Baptista. Sin embargo, con el correr de los capítulos se presentó uno de los más esperados intérpretes, nada más ni nada menos que Michel Brown.

Pasión de Gavilanes 2 tendrá su final el próximo lunes 20 de mayo, por lo que los fanáticos están ansiosos por saber cómo será el desenlace final de la trama que los mantuvo en vilo por años. Es que en los últimos capítulos han sucedido momentos impactantes, mucho más con la reciente aparición de Franco Reyes (Michel Brown), pues todos anhelaban ver su reencuentro con Sarita Elizondo, su antiguo amor. ¡Y finalmente sucedió!

Franco Reyes y Sara Elizondo en Pasión de Gavilanes (2003)

El reencuentro entre Sara y Franco

Natasha Klauss y Michel Brown protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la segunda temporada de Pasión de gavilanes cuando protagonizaron el reencuentro más esperado por los espectadores de la telenovela: el de Sara y Franco. La escena que conmovió a todos se dio en el capítulo 65. Allí vemos a Sara recibir una llamada de alguien que le dice que Jurado ha intentado violentar a Gaby, por lo que regresa a su casa apurada, y ahí ve a Franco Reyes, el amor de su vida.

Sara no puede creer lo que está viendo, por lo que, desconcertada, toca a Franco para saber si es real. En ese entonces, el personaje de Michel Brown no tiene palabras para explicar el porqué de todos los años ausentes y el motivo de su abandono, pero felizmente se deja abrazar por Sara.

Cómo fue el detrás de escena del reencuentro

Natasha Klauss dio todos los detalles del detrás de escena del reencuentro a People en Español. La actriz comenzó diciendo: “con Michel habíamos hablado que lo viviéramos así muy orgánico, muy natural, muy a cómo se dieran las cosas en la escena”.

Además, la intérprete de Sara reveló que ambos hicieron algunos cambios al grabar las escenas: “Creo, en esa escena del primer reencuentro estaba escrito un beso y Michel y yo decíamos: ‘Es muy difícil un beso cuando Sara no sabe qué pasó’. A Sara no le han dicho qué pasó, él no le dijo, él se fue, o sea el televidente sabe lo que pasó con Franco pero Sara no sabe y Franco tampoco sabe qué va a pasar y cómo le va a contar porque en últimas él la mantuvo alejada de sus negocios y el beso no cabía ahí todavía”.

La intérprete de 46 años también confesó que le hubiera gustado poder desarrollar más la historia de Sara y Franco, pero justo se dio con el final de la temporada por lo que era muy difícil que sucediera. Así, Natasha aseguró que, de igual manera, lo vivió con mucha emoción. Finalmente, Klauss reveló que ambos tienen una gran química en pantalla, lo que les ayudó a sacar adelante su historia de amor en Pasión de Gavilanes 2.