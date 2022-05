La niña promesa de la actuación, figura de “Amigovios” y tiras de Cris Morena, a quien la vida alejó de las cámaras

Victoria Tórtora es un actriz quien empezó su carrera a muy corta edad ya que con apenas 13 años comenzó a dar sus primeros pasos en la actuación profesional. La actriz inició a trabajar en la década del 90 y destacó desde el primer momento. No obstante hoy en día no se dedica a la actuación y esto tiene un porqué.

Victoria Tórtota de pequeña comenzó a estudiar teatro en la escuela del prestigioso actor, maestro, autor, director y compositor, Hugo Midón. Es así que logró su primer trabajo en el medio ya que “Un día al finalizar una clase, el canal 13 estaban buscando chicos y chicas para formar parte de un programa nuevo de TV", afirmó Victoria exclusiva para cronica.com.ar. El programa fue “Amigovios”.

Victoria Tórtora decidió presentarse al casting tras varias presentaciones, logró pasar todas las etapas y quedó dentro del elenco principal y estable de “Amigovios”, allí interpretó a Katy. “Amigovios” fue una serie argentina de género infantil de Jorge Maestro y Sergio Vainman emitida por Canal 13 durante 1995. La serie tuvo un total de 248 episodios debido a la gran audiencia que obtenía cada capítulo. Fue protagonizada por Diana Lamas y Fabián Mazzei y coprotagonizada por Alejandra Gavilanes, Andy Botana y Nelly Fontán.

Sobre conseguir el papel, Tótora afirmó: "Todo era nuevo, el lugar, la gente, la actividad, pero a lo largo de ese año, trabajar en Amigovios pasó a ser una responsabilidad, porque no olvidemos que pese a las diferencias, trabajar en televisión es trabajar". No obstante, no todo fue diversión para Victoria.

Imagen: YouTube

A casi 30 años del estreno de “Amigovios”, Victoria Tótora, también recuerda los malos momentos: "La cuestión de la fama, que se impone en el imaginario colectivo como un bien deseable, no es necesariamente algo simple para la cabeza de nadie, mucho menos de una adolescente…Éramos niños y niñas que, supongo, crecimos de golpe". Posteriormente la actriz también trabajó en "Mi familia es un dibujo" también fue parte de novela de Cris Morena, "Verano del 98". Sin embargo, a los 19 años recibió la noticia de que sería madre por lo que debió dejar la actuación. Años más tarde volvió a trabajar en la novela juvenil "Nini" y su última aparición en la televisión fue en 2013 en la comedia "Sos mi hombre". Desde ese momento decidió alejarse definitivamente del medio y dedicarse por completo a la crianza y acompañamiento de su hija.