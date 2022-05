El desconocido pasado como guerrillera de La Bruja del 71 de "El Chavo del 8" previo a su carrera como actriz

Angelines Fernández, fue una actriz y comediante española nacionalizada mexicana, recordada por haber interpretado al personaje de Doña Clotilde, La Bruja del 71 en la sitcom “El Chavo del 8”. La actriz logró el éxito internacional cuando trabajó junto a Roberto Gómez Bolaños y en sketches de “Los Caquitos”, realizados para el programa “Chespirito” .

No obstante, es poco sabido que La Bruja del 71 en su juventud luchó junto a la República en la Guerra Civil Española. Tras la victoria franquista, en 1947 decidió radicarse en México, en donde se hizo actriz y se nacionalizó mexicana; país donde llegó al estrellato por su actuación en "El Chavo del 8". “Era de carácter fuerte. Para ella no habí­a medias tintas, era blanco o negro; no podí­a ser gris. Era una mujer que tenía altos valores y a veces la gente no se los tomaba muy bien; entonces decí­an que tenía un genio de la fregada”, indicó su hija, Paloma Fernández.

La actriz trabajó inicialmente en teleteatros, invitada por su compatriota Ángel Garasa y fue actriz radiofónica de la “XEW”. Trabajó en películas junto con Cantinflas y Arturo de Córdova durante la "Época de oro del cine mexicano”. Sin embargo, su papel más importante fue el de Doña Clotilde, La Bruja del 71, la eterna enamorada de Don Ramón, personaje representado por quien fuera su amigo el actor Ramón Valdés, en la serie “Chespirito” desde 1971 y posteriormente “El Chavo del 8” a partir de 1973.

Angelines obtuvo su icónico papel gracias a Ramón Valdés, quien la presentó a Roberto Gómez Bolaños, el creador de "El Chavo del 8". Fernández trabajó 20 años al lado de Chespirito, entre 1971 y 1991. En las décadas de los 80's y 90, otro papel destacado que representó, dentro del mismo programa "Chespirito", fue el de Doña Nachita, vecina del Botija y de la Chimoltrufia, de quien además era amiga, y atraída por el Chómpiras; estos personajes, a pesar de ayudarla o darle consejos, siempre terminaban por evidenciar la edad de Doña Nachita.

Imagen: Ezpoiler

No obstante, aunque La Bruja del 71 sin dudas destacó en la actuación, la actriz de “El Chavo del 8” también pasó por malos momentos ya que se desempeñó como guerrillera a sus tan solo 14 años en contra del golpe de Estado de Francisco Franco, lo que llevó a la Guerra Civil en España. “Al trabajar en las guerrillas de España, mi mamá fue catalogada como antifranquista, entonces ella necesitaba salir de su país natal, considerando que su vida era difícil. Llegó a México en 1947, después vivió en la Habana, en lo que arreglaba sus papeles y regresó para trabajar en las pelí­culas de Cantinflas y Arturo de Córdova” declaró Paloma en una entrevista para “TvNotas” en 1999.