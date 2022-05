La impactante transformación de Millie Bobby Brown en los últimos años que causa extrañeza ¿Se operó?

Millie Bobby Brown actriz y modelo británica, sin dudas en una artista con un talento nato ya que inició su carrera en la actuación desde muy pequeña cuando se mudó a Orlando, Florida en 2011. La actriz conoció la fama por su interpretación del papel de Once (Eleven) en la serie de Netflix “Stranger Things”. Desde allí en más su carrera despegó y ella creció cambiando tanto su trabajo como su apariencia.

Bobby Brown realizó su debut en el cine en 2019 con la película “Godzilla: King of the Monsters”, donde interpretó el personaje de Maddison Russell. La actriz ha sido galardonada con diversos premios, entre ellos, un Premio Saturn a “Mejor actriz joven en una serie de televisión”, y ha sido nominada a los Premios Emmy y al Sindicato de Actores de Cine a “Mejor actriz de reparto en una serie de televisión” y “Mejor actriz en una serie de televisión” respectivamente, por su papel de Once en “Stranger Things”.

Millie Bobby Brown es una de las actrices más jóvenes en haber sido nominada en la historia de los Premios Emmy. Asimismo, la revista “Time” la nombró una de las “100 personas más influyentes del mundo” con tan solo 14 años de edad, y es la persona más joven en haber sido nombrada “Embajadora de buena voluntad de Unicef”.

Actualmente la actriz tiene 18 años y cada día luce más hermosa. Esto la ha llevado a incursionar en el modelaje y ser la cara de varias marcas. Increíblemente Millie también ha creado su propia línea de belleza, “Florence by Mills”.

Imagen: Instagram Millie Bobby Brown

Es así que la actriz de “Stranger Things” cuenta con una colección de labiales, sombras y máscaras faciales. Asimismo, parte del dinero recaudado de su línea de cosméticos es destinado para la fundación "Olivia Hope Foundation" a fin de ayudar a aumentar la concientización y las donaciones para combatir enfermedades como el cáncer. Sin dudas la belleza de Millie Bobby Brown es innegable, aunque recientemente se desataron rumores de que la actriz se habría realizado algunos retoques faciales, especialmente en la zona de los labios. No obstante se debe tener en cuenta que la artista está en pleno crecimiento y es normal ver cambios en ella.