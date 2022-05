Son tendencia en decoración: 3 tipos de palmeras de interior bellísimas para el hogar

A la hora de decorar el interior de la casa, podemos buscar decenas de especies de plantas que serán perfectas para cada rincón. Actualmente, hay una planta en particular que es tendencia en ornamentación de interiores por su particular belleza, estatura, y resistencia al entorno. Se trata de las palmeras, pero no de las gigantes, por supuesto, sino de las palmeras de interior.

Las palmeras de interior se desprenden de la familia de las palmeras (Arecaceae), una familia de plantas monocotiledóneas, de crecimiento arbóreo con un tallo único y erecto, coronado por largas hojas verdes. Si bien, las especies más grandes que conocemos se dan perfectamente en climas secos o tropicales, las de interior resisten perfectamente a las condiciones del hogar. A continuación, te mostramos un listado de las palmeras que puedes cultivar en el interior, y cómo cuidarlas.

Palmeras de interior

Camadorea

La camadorea o palmera de salón (Chamaedorea elegans) cuenta con hojas bífidas de color verde claro, muy similar al de las hojas de bambú. Esta planta se puede plantar en macetas de forma muy sencilla, el único requerimiento es que reciba luz solar de forma indirecta y un riego regular.

Palmera enana

La palmera enana (Phoenix roebelenii) es otra de las palmeras perfectas para decorar el interior. El único inconveniente es que puede llegar a medir casi 5 metros de altura plantada en suelo y en un lugar amplio. Sin embargo, si la colocas en macetas, este tipo de palmera crecerá unos 2 metros máximo y, al igual que la anterior, necesita estar bien iluminada y recibir dos dosis de riego a la semana. Como recomendación, asegúrate de que tenga un buen drenaje y de evitar los encharcamientos que pueden dañarlas.

Palmera areca

La palmera areca (Dypsis lutescens) es original por su capacidad de dividirse en varios tallos. Su altura suele ser de unos 3 metros máximo. Esta también necesita estar en un lugar bien iluminado, pero lejos de las corrientes de aire. En cuanto al riego, dos veces a la semana serán suficientes en las épocas más frías, y 3 bastarán en verano.

Cuidados de las palmeras de interior

Según Ecología Verde, las palmeras de interior necesitan recibir luz solar al menos durante unas horas del día. En cuanto al riego, como expresamos anteriormente, con 2 veces a la semana será suficiente, siempre que evites encharcamientos. Por otra parte, estas plantas necesitan recibir abono cuando comienza la época de crecimiento, que suele ser entre primavera y otoño. Por último, si las quieres trasplantar, debes hacerlo en primavera, utilizando una maceta al menos 4 centímetros más grande que la anterior.