¿Puedes descifrar cual de los dos círculos es más grande? El 99,9% de quienes lo intentan fallan en este test visual

Este test visual es una ilusión óptica que altera la percepción de las dimensiones relativas. En la versión más conocida de la ilusión óptica, dos círculos de la misma medida son colocados cercanos uno a otro y uno es circundado por un anillo de un tamaño mayor y el otro círculo queda libre; el primer círculo central parecerá más grande que el otro.

Para encontrar explicación al siguiente test visual, y para juzgar el tamaño de algo que no tiene distancia, se tienen en cuenta otros factores, como son los estímulos de alrededor. Si los estímulos que rodean la imagen son grandes es porque está más cerca y si estas imágenes son pequeñas, es porque están lejos; como está lejos, aunque el tamaño que proyecta en la retina es uno determinado, el sistema cognitivo entiende que es porque está lejos y, por tanto, su tamaño real será superior, y lo compensa, dando lugar a la ilusión óptica.

En este test visual no juzgamos el tamaño de algo por el tamaño de la imagen proyectada en la retina, ya que si así fuera, algo que está lejos, y por tanto, proyecta una imagen pequeña en la retina, lo interpretaríamos como algo pequeño; por ejemplo, cuando vemos un coche lejano no pensamos que sea un coche de juguete, sino que a pesar de su pequeño tamaño lo vemos, lo interpretamos, como de tamaño normal gracias a la información grabada en nuestro cerebro, y es precisamente ahí done de hace presente la ilusión óptica .

Nos encanta el mundo de las ilusiones ópticas, descubrir los problemas que tiene nuestro cerebro para percibir la realidad y el mero hecho de jugar con nuestra percepción visual. Con este Test visual ambas ilusiones ópticas tienen que ver con la percepción relativa del tamaño de las cosas, en la imagen podemos observar dos círculos, uno de ellos rodeado por un anillo, y aunque no lo parezca, ambos círculos son del mismo tamaño.

Imagen: Pinterest



A l colocar ese anillo rodeando al círculo creamos el efecto óptico de que el círculo de la izquierda es mayor que el de la derecha cuando realmente, ambos círculos son exactamente iguales. A este efecto óptico que presenta este test visual, se le conoce como ilusión Delboeuf, y los procesos que causan esta ilusión óptica al parecer son los mismos que causan la ilusión Ebbinghaus.