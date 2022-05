La niñera: ¿Cómo es la relación de Fran Drescher y Charles Shaughnessy?

Como muchos fanáticos ya conocerán, Charles Shaughnessy protagonizó la serie La Niñera junto a Fran Drescher entre los años 1993 y 1999. Fueron 6 temporadas donde ambos tuvieron mucha química. Sin embargo, la gran intriga es cómo es la relación hoy después de tantos años. ¿siguen siendo amigos?

Tanto Fran Drescher como Charles Shaughnessy consiguieron que con su química en La Niñera fuera un espectáculo que funcionara. Sin embargo, pasaron los años y alrededor de ambos, existieron muchos rumores.

En los años 90, la ficción de La Niñera contaba la historia de una niñera que era interpretada por Fran Drescher y que empezaba a trabajar en la casa de un sexy viudo rico con tres hijos, el actor Charles Shaughnessy encargado de darle vida al protagonista masculino, Maxwell Sheffield.

Cómo es la relación entre Fran Drescher y Charles Shaughnessy

Siempre han tenido una relación muy buena. Aunque después del gran éxito, no han vuelto a cruzarse en ninguna otra producción juntos, su amistad siguió adelante y fue creciendo con el tiempo. Por su parte, Charles Shaughnessy, quien ahora tiene 67 años, ha continuado con su carrera como actor en series como: 'Hospital General' y 'Days of Our Lives', entre otras.

Fran, por su lado, se separó de su marido y cocreador de 'La niñera', Peter Marc Jacobson, porque él era homosexual. Asimismo, ha llegado a confesar que con su colega Charles siempre fueron solo muy buenos amigos y nada más.

Incluso, hace muy poco confesó que se encontraba viviendo sola y tranquila en Miami. La actriz, que ha tenido una lucrativa carrera luego de su paso por La Niñera, contó también que está intentado encontrar otra vez más el amor en su vida, pero a través de aplicaciones.

La niñera ¿regresará?

Durante una entrevista a ET, Charles Shaughnessy habló sobre un posible regreso de La Niñera y ha llegado a afirmar que su compañera y amiga Fran Drescher fue quien tuvo la idea de cómo hacerlo para que "realmente sea interesante". Sin embargo, matizó que "depende de muchas partes móviles".

FUENTE: Quien - Fran Drescher y Charles Shaughnessy juntos".

Luego, siguió contando más detalles: "Supongo que se reanudaría desde donde estábamos. Así que estaríamos casados, los niños estarían creciendo a estas alturas, serían algunos adolescentes. probablemente tenga nietos de otros niños".

A lo que agregó que prefería no seguir revelando demasiado, porque aún no tenía la certeza de si va a pasar o no. Aunque, aseguró que tendría un poco de todo eso: "Luego también se ha hablado de un musical, un musical de teatro en Broadway, que creo que es genial" y concluyó siendo muy cauto: "Eso es parte de la conversación".

¿Te gustaría que La Niñera vuelva con nuevas temporadas?