Respira profundo antes de ver cómo luce hoy Kelly McGillis, la novia de Tom Cruise en Top Gun

En la taquilla “Top Gun” casi alcanzó las proporciones de “Star Wars”. Fue la película número uno de 1986, una sensación impulsada por cohetes y alimentada con la figura que estableció a Tom Cruise, entonces de 24 años, como una gran estrella.

Top Gun puso de moda las chaquetas de aviador, las gafas de sol de aviador, el voleibol de playa en jeans, así como el servicio militar. Era la época patriótica de Estados Unidos con Ronald Reagan en la presidencia, la Armada instaló mesas de reclutamiento en los cines y las cifras de alistamientos se dispararon.

Cuando se estrene “Top Gun: Maverick” en los cines a fines de este mes, los fanáticos del clásico de 1986 podrán presenciar los regresos de Pete “Maverick” Mitchell, Tom Cruise, y Tom “Iceman” Kazansky interpretado por Val Kilmer. Pero el público no verá a Charlotte “Charlie” Blackwood, la instructora de Top Gun interpretada por Kelly McGillis.

El romance de Maverick y Charlie fue uno de los pilares de la "Top Gun" original, pero no se le pidió a Kelly McGillis que fuera la protagonista de la secuela porque ni siquiera se consideró que su personaje regresara. El director Joseph Kosinski, confirmó la omisión del personaje al portal Insider antes del lanzamiento de la secuela.

Kelly McGillis dijo a Entertainment Tonight en 2019, que no fue invitada a participar en la secuela: “Oh, Dios mío, no. Soy vieja y gorda y parezco apropiada para mi edad y no es de eso de lo que se trata toda esta película. Para mí, prefiero sentirme absolutamente segura de mí, de quién soy y qué soy a mi edad, en lugar de valorar otras cosas”.

Imagen: El Mundo

Luego continuó diciendo Kelly McGillis: “Creo que mis prioridades en la vida cambiaron. No fue como una decisión importante que tomé para irme, fue sólo que otras cosas se volvieron más importantes. Me encanta actuar, me encanta lo que hago, me encanta hacer teatro, pero no sé. Para mí, mis relaciones con otras personas se volvieron mucho más importantes que mi relación con la fama”. Esto en clara referencia a la diferencia entre ella y Tom Cruise, respecto de la película Top Gun, y la opción que cada uno tomó en la vida.