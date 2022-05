Qué es de la vida de los principales protagonistas de Fiebre de sábado por la noche

Su gran estreno fue en los cines, en el año 1978. La película Fiebre de sábado por la noche estuvo dirigida por John Badham y protagonizada por el joven actor italoamericano John Travolta. Conoce qué es de la vida de sus protagonistas hoy.

La película, que iba a convertirse en un suceso cinematográfico y cultural en todo el mundo, terminó siendo la segunda más vista del año después de “Star Wars”. La historia se basó en un artículo que había sido publicado el año 1976 en la revista “New Work Magazine” bajo el título “Ritos tribales del nuevo sábado en la noche”.

En el mismo se detallaba la vida de varios adolescentes de Brooklyn en plena era de la música disco y todo giraba en torno al personaje de Tony Manero, un joven que provenía de una familia de raíces italianas del barrio neoyorkino de Bay Ridge.

Lo más atractivo del film era que, durante el día, Tony tenía un trabajo intrascendente y poco lucrativo en una tienda de pinturas, pero de noche, acompañado por su pandilla de amigos, era el “Rey” de las pistas en la discoteca “2001 Odissey”.

Con una trama asombrosa, el carismático Tony Manero, luchaba por su sueño que era “cruzar el puente” de Verrazano y salir de la pobreza alcanzando así el éxito y la fama. Fue tal la interpretación que representó, que toda una generación de jóvenes esperaba que llegara el fin de semana para ir y lucirse sobre la pista de baile.

Fiebre de Sábado por la noche no sólo se convirtió en un éxito mundial, sino que le otorgó a John Travolta su primera nominación a un Premio Oscar como mejor actor y también impulsó el movimiento disco en todo el mundo.

Qué es de la vida de sus principales protagonistas

Tras haber pasado casi 44 años del estreno de Fiebre de Sábado por la noche en los cines de muchos países, así es la vida hoy algunos de los protagonistas de su elenco:

El actor estadounidense John Travolta (Tony Manero) tiene 68 años y vive en un eterno duelo. En julio de 2020, en plena pandemia, su esposa, la actriz Kelly Preston falleció de cáncer de mama. Aunque su corazón aún también está triste por la pérdida de su hijo Jett en 2009 y de su mujer, el actor lejos de aislarse, reapareció en plena transmisión del Super Bowl en febrero 2021, junto a su hija para recrear una de sus coreografías más famosas de los 60.

Karen Lee Gorney (Stephanie Mangano) nació en Beverly Hills en 1945 y hoy tiene 77 años. Después de una larga pausa que hizo en su carrera, estableció una galería de arte en Manhattan. Luego, realizó algunas colaboraciones en las películas The Hard Way en 1991 y en Hombres de negro en 1997. Sin embargo, no se le conocieron grandes proyectos después del éxito de Fiebre de sábado por la noche. Fiebre de sábado por la noche - John Travolta bailando disco con Donna Pescow.

Donna Pescow (Annete) actualmente tiene 68 años y fue la actriz que finalmente se puso en la piel de Stephanie Mangano, la mujer que le robaba el aliento a Tony Manero. Llegó a audicionar 6 veces hasta obtener el papel ya que era considerada "demasiado bonita" para el rol hasta que convenció a los productores. Luego del éxito, prefirió dedicarse más a la dirección.

Joseph Cali (Joey) hoy tiene 72 años y luego de jugar muy bien el papel de Joey en Fiebre de sábado por la noche, ha aparecido en series de televisión y películas como Voices The Competition con Amy Irving y Suicide Kings con Christopher Walken.

Barry Miller (Bobby C) hoy tiene 64 años que ya lleva 27 años de carrera y entre series y películas, ya tiene 15 en su haber. Entre ellas, Nadie es perfecto, El abogado, entre otras.

¿De qué otro actor de Fiebre de sábado por la noche te gustaría saber su vida?