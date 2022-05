Qué fue de la vida de los protagonistas de Babe, el cerdito valiente

Falta poco para que se cumplan 30 años desde que el mundo se enamoró del cerdo pastor de ovejas de la película Babe, el cerdito valiente, que se estrenó el 4 de agosto de 1995.

La historia fue aclamada como una película para niños que deleitó a los espectadores de todas las edades - era raro que una película infantil fuera nominada al Oscar a la Mejor Película- y marcó un antes y un después en el avance en la magia de los efectos que lanzó una ola de películas de animales parlantes de live-action.

Antes y después del elenco de Babe, el cerdito valiente

Roscoe Lee Browne como el narrador

Su voz profunda y culta se escuchó narrando la exitosa película de 1995 "Babe".

En televisión, tuvo varios papeles invitados memorables. Fue un abogado negro esnob atrapado en un ascensor con el intolerante Archie Bunker en un episodio de la comedia televisiva de la década de 1970 All in the Family y el mayordomo Saunders en la comedia Soap. Ganó un Emmy en 1986 por un papel invitado como el profesor Foster en The Cosby Show.

También escribió poesía e incluyó parte de ella junto con obras de maestros como Lawrence Ferlinghetti y William Butler Yeats en Behind the Broken Words, una pieza escénica de antología de poesía que él y Anthony Zerbe interpretaron anualmente durante tres décadas.

Sus últimos trabajos fueron en el 2007 cuando prestó su voz para las películas Epic Movie, Smiley Face y actuó en el drama Side Order of Life. Ese mismo año falleció a causa de un cáncer a los 84 años de edad.

James Cromwell como Arthur Hoggett, el granjero

Un año después de protagonizar Babe, el cerdito valiente asumió el papel principal en el gran éxito People vs. Larry Flynt. Para 1997 se sumó a The Education of Little Tree y L.A. Confidential. Desde ese momento no paró y siempre se mantuvo vigente en exitosos programas de televisión y películas. Incluso hoy en día lo podemos ver en varios programas.

En lo que va de este año ya apareció en dos capítulos de Law & Order: Organized Crime y en la serie Julia.

Pero no ha sido todo actuación en su vida, también se ha adentrado en el mundo de la producción, llevando adelante programas como Imminent Threat y Mondo Hollywoodland. También es un activista que lucha por los derechos civiles y por los derechos de los animales.

Christine Cavanaugh como Babe

Tras darle la voz a Babe en la primera película, rechazó volver para la secuela de Babe, el cerdito valiente en 1998. En cambio, optó por darle vida a Tommy Pickles en Rugrats. También prestó su voz en El laboratorio de Dexter y Las chicas superpoderosas. Fue la voz de muchos personajes que han pasado por nuestras vidas. “Babe, el cerdito valiente” fue una película que marcó un antes y un después en el mundo del cine.

Y aunque tuvo algunos papeles en los que también puso el cuerpo, se dedicó principalmente a brindar su voz. Finalmente, su trabajo fue reconocido en el 2010, cuando se le entregó un Premio Annie a la Mejor Actriz de Voz.

Lamentablemente, falleció el 22 de diciembre de 2014, a los 51 años. No se conocen los motivos.

