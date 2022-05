La tajante respuesta de Belinda a Christian Nodal tras revelar chats privados

Luego del fuerte cruce que mantuvieron la mamá de Belinda y Christian Nodal la semana pasada en la que una seguidora de la cantante escribió en Twitter: “Beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de Nodal”. ante este comentarios la mamá de la cantante respondió con palmitas de aplausos.

Todo esto dejó muy claro que la señora Shüll no estaba de acuerdo con que la pareja de cantantes estuvieran juntos. Así mismo en otra publicación la madre de la cantante subió una fotografía a su cuenta de Instagram donde escribe: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”. Pero todo no quedó allí ya que hubo respuesta de parte de Christian Nodal.

Christian Nodal respondió: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”.

Imagen: Instagram Shüll Belinda

No todo terminó allí ya que Christian Nodal redobló la apuesta y publicó unos mensajes de WhatsApp en los que la cantante Belinda queda expuesta ya que le pide dinero para arreglar su dentadura, además del dinero que le daba para los padres de la cantante.

Imagen: Twitter Cristian Nodal

Luego de todos estos dimes y diretes entre Christian Nodal y Belinda todos esperaban algunas palabras de la cantante. El periodista Ricardo Casares del matutino “Venga la Alegría”, programa que se transmite por Tv Azteca, México, se contactó con Belinda y expresó: “A las nueve de la mañana le escribí a Belinda y me contestó: ‘Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías’”.