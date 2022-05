El Gran Chaparral se hizo a mediados del siglo XIX. Con la llegada de John Cannon (Leif Erikson) junto con su esposa, su hermano Buck Cannon (Cameron Mitchell) y su hijo Blue (Mark Slade) para fundar su rancho: El Gran Chaparral. Cada uno de sus capítulos fue atrapante, pero descubriremos cuál fue el episodio más visto y algunos de sus personajes más inolvidables.

El personaje más importante de El Gran Chaparral

Si se le llegara a preguntar a cualquier fan de El Gran Chaparral cuál es su personaje favorito, de seguro dirían que es Manolito Montoya (Henry Darrow). Y es que, a pesar de que era un mujeriego, borracho, irresponsable y muchos más adjetivos, era totalmente adorable.

No obstante, obviamente la serie siempre fue mucho más que un solo personaje, pero definitivamente no hubiera sido lo mismo sin su carisma. Asimismo, lo que tenía de interesante, es que a pesar de que vivía en El Gran Chaparral haciendo el mismo trabajo que los otros jornaleros, no podía dejar de lado sus costumbres elegantes. Es más, cuando era requerida su presencia, iba como todo un caballero.

También estaba el tío Buck que era otro personaje que, junto con Manolito, eran de los más graciosos. En cuanto al único personaje femenino de la serie era Victoria (Linda Cristal) y era la que ponía el equilibrio. Vale recordar que eran casi 20 hombres solos en un rancho y con ella ahí, tenían que guardar la compostura.

Por ello, probablemente cuesta y mucho elegir cuál fue el episodio más visto de El Gran Chaparral, ya que todos tenían una historia más que atrapante.

El episodio más visto de El Gran Chaparral o ¿el favorito del público?

Aunque probablemente no todos estén de acuerdo, existieron algunos capítulos favoritos y eso sucede con casi todas las buenas historias. Precisamente, en El Gran Chaparral fueron casi todos o al menos los de las tres primeras temporadas.

Y es que, en la última temporada, aunque tenía algunos muy buenos episodios, ya no era lo mismo. Sin embargo, el episodio más visto, pudo haber sido uno muy gracioso: cuando se fueron todos a una feria en Tucson. Allí se veía como todos participaron en los diferentes concursos que había, como cuando Manolito corre en la carrera de caballos y termina perdiendo por culpa de Perlita. Realmente, fue demasiado gracioso y los fans sabrán a qué se refiere.

Mientras, entre tantas aventuras, romances, comedia, drama y muchas peleas, te compartimos parte de lo que fue el último capítulo de El Gran Chaparral.

Para ti, ¿Cuál fue el mejor episodio? Cuéntanos.