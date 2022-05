Chocolate caliente que podrás disfrutar en tus días de frío

El chocolate caliente es conocido como la bebida más reconfortante que existe. Su calor y su tenor graso nos hace sentir bien y nos devuelve cualquier sensación de falta de energía que podamos tener. Hoy aprenderás a preparar una versión que puede ser vegana de este delicioso clásico con nuestra receta.

Para la receta de hoy, suplantamos la leche animal con cualquier bebida vegetal de tu preferencia. Además, agregaremos el tenor graso con un aceite de coco saludable que otorgará el cuerpo necesario a nuestro chocolate para reconfortarte. Recuerda que es importante que consigas buen chocolate. Pon manos a la obra y aprende a preparar esta receta.

Si no quieres utilizar leche vegetal pero igual te encantó nuestra receta, te contamos que es súper fácil adaptarla a cualquier tipo de dieta. La leche vegetal que uses puede ser de castañas, avena, almendras, soja o incluso animal. Al igual que el chocolate que utilizaremos, si no deseas utilizar vegano, claramente puedes utilizar un buen chocolate normal. En ese caso te recomendamos que no bajes de un chocolate al 70% de cacao para mayor pureza en el sabor.

Chocolate

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

1 caja de leche vegetal o leche animal

1 tableta de chocolate amargo vegano o tableta de cacao al 70%

Canela

1 cucharada de aceite de coco (cada dos tazas) (prescindir si es leche animal)

Chocolate

Ph: Shutterstock

Procedimiento:

Primero derrite el aceite de coco a fuego muy lento. Agrega 40 gramos de chocolate amargo para que se fusionen al derretirse. Agrega la canela. Revuelve por dos minutos.

Luego, agrega la leche vegetal y deja cocinar por 5 minutos hasta que espese. Si lo deseas, puedes agregar algún endulzante natural como la miel.

