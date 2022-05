Así fue la secuela de la exitosa Dallas

Dallas, la telenovela estadounidense que se convirtió en uno de los programas más populares de la década de 1980, comenzó como una miniserie de cinco partes en CBS en abril de 1978. Se continuó transmitiendo durante 13 temporadas completas (1978–1991), convirtiéndose en uno de los programas emblemáticos de la época y en un fenómeno mundial.

Cuando parecía que la historia ya había llegado a su fin y sin que nadie se lo imaginara, 20 años después, llegó la secuela bajo el mismo nombre. Sorprendiendo y alegrando a todos los fanáticos de esta historia.

¿De qué trata la secuela de Dallas?

La secuela de Dallas (2012-2014) tuvo tres temporadas y se trata de la continuación de la exitosa serie del mismo nombre que fue creada por David Jacobs y que se emitió en CBS de 1978 a 1991.

La historia retoma tras un receso de 20 años, durante el cual los personajes y sus relaciones continuaron sin ser vistos hasta el momento cuando comienza la nueva serie. En esta no se tienen en cuenta los eventos de las películas de televisión “Dallas: J.R. Returns” o “Dallas: War of the Ewings”.

En cambio, encontramos que los personajes han evolucionado durante los últimos 20 años. Cynthia Cidre, creadora del programa junto a Jacobs, confirmó que la secuela no comenzó donde quedaron las películas para televisión porque éstas intentaron resolver las tramas persistentes en menos de dos horas.

Historia de la secuela de Dallas

La serie gira en torno a los Ewing, una familia adinerada de Dallas que está involucrada en la industria petrolera y ganadera. Se centra principalmente en Christopher Ewing (Jesse Metcalfe), el hijo adoptivo de Bobby (Patrick Duffy) y Pamela Barnes Ewing (Victoria Principal), y John Ross Ewing III (Josh Henderson), el hijo de J.R. (Larry Hagman) y Sue Ellen. Ewing (Linda Grey).

Tanto John Ross como Christopher formaron parte de la serie original y aparecieron en ella cuando eran niños (aunque interpretados por diferentes actores). Ahora que es adulto, John Ross se ha convertido casi en una copia fiel de su padre, enceguecido por el petróleo, el dinero y la codicia. Mientras tanto, Christopher se parece mucho a Bobby, en el sentido de que está más interesado en el mantenimiento de Southfork Ranch, al igual que su padre adoptivo.

Como punto adicional de discordia, Christopher también se está introduciendo en el mundo de la energía alternativa (recuperación de clatrato de metano), evitando así el negocio del petróleo. Sin embargo, John Ross está decidido a resucitar la antigua posición de los Ewing en la industria petrolera. Este afirma en la primera temporada que es el hijo mayor de JR, lo que contradice a la serie original en donde en las temporadas 12 y 13 aparece James Beaumont, el hijo ilegítimo de JR y el que es el mayor de todos. Fuente: The Times | La secuela de la telenovela "Dallas" continuó con la historia original de los personajes, manteniendo la esencia del programa.

Además del elenco principal, regresaron a la serie la sobrina de JR y Bobby, Lucy Ewing Cooper (Charlene Tilton), su medio hermano Ray Krebbs (Steve Kanaly) y el rival de la familia Ewing, Cliff Barnes (Ken Kercheval), que aparecen ocasionalmente como estrellas invitadas.

¿Cuál es tu escena preferida de Dallas?