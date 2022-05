Las teorías detrás del origen de "Si no te hubieras ido" de Marco Antonio Solís

Marco Antonio Solís es uno de los artistas mexicanos más populares y queridos del mundo. Cuenta con más de cuatro décadas de carrera y antes de lanzarse como solista se unió a su primo Joel Solís. A sus 20 años, junto a él, formó El Dueto Solís y durante el largo tiempo que estuvieron juntos, el grupo fue mutando su nombre. Se llamaron Los Soles Tarascos, Los Hermanitos Solís y Los Bukis.

Marco Antonio Solís

Una de las canciones más emblemáticas de Solís es Si no te hubieras ido y entorno a su origen existen muchas teorías que aquí te las contaremos. Si bien muchos creen que el tema se lo dedicó a Leonardo Martínez, su hijastro fallecido en el 2000 en un trágico episodio. Lo cierto es que la melodía data de mucho tiempo antes de que el joven, hijo de Beatriz Adriana, muriera luego de ser secuestrado.

"Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú", canta El Buki en el tema que fue un gran éxito en todas las emisoras. Sucede que Solís volvió a grabar la canción justo en el momento que su hijastro fue asesinado y por eso se la asocia al joven.

Marco Antonio Solís

También, hay quienes afirman que el cantante mexicano la escribió para Marisela, con quien tuvo un intenso romance. Pero, lo cierto es que nada asegura que esta teoría es correcta.

En búsqueda de despejar dudas, Solís fue consultado sobre el origen y poco esclareció lo que dijo. "Hace tantos años que ya no recuerdo. Quizá fue el término de alguna relación que tuve por esos años, pero en verdad no tengo memoria sobre cuál fue la motivación. Lo único que sé es que tiene algo distinto, difícil de explicar", señaló El Buki.