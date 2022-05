José Luis Rodríguez “El Puma” mantuvo oculto este oscuro hecho para salvar su carrera musical

Con cinco décadas de exitosa carrera en la industria musical, José Luis Rodríguez, conocido ampliamente como “El Puma”, aún se encuentra activo con su música. Pero es innegable que el cantante se sube a los escenarios cada vez con menor frecuencia, pues en la mayoría de sus días se dedica a relajarse y saborear las mieles del éxito en su lujosa mansión ubicada en Miami, donde junto a su esposa Carolina Pérez encuentra paz.

En donde no ha encontrado paz “El Puma” ha sido en su vida privada y familiar; si bien se muestra muy cercano y orgulloso de su hija Génesis en redes sociales, sobre todo en Instagram, José Luis Rodríguez tiene dos hijas más de su anterior matrimonio con Lila Morillo. Como si fuera poco un cantante que se hace llamar El Puma Junior proclama ser su hijo no reconocido; pero hoy nos concentramos en las hijas fruto del amor con Morillo.

Algunos años atrás la ex esposa de José Luis Rodríguez, Lila Morillo, comentó en una entrevista un hecho aberrante; según su relato, su hija mayor Liliana habría sido abusada por un trabajador de la casa familiar cuando era una niña de 6 años. Pese a que Lila quería denunciarlo, “El Puma” se opuso pues no quería que el escándalo manchara su carrera musical que en aquél momento aún estaba en ascenso.

Los asuntos familiares siempre han estado rodeados por escándalos en la vida de “El Puma” Rodríguez, como mencionamos él se muestra cercano a su hija menor Génesis y mantiene al parecer contacto fluido con ella. Pero de las hijas que tuvo con Lila Morillo, Liliana y Lilibeth, se encuentra alejado y sin contacto. Cuando la ex pareja se encontraba atravesando el divorcio, un verdadero y triste espectáculo se montó.

Como si estos disgustos públicos no fueran suficientes, José Luis Rodríguez acusó en 2004 al actor mexicano Mauricio Islas de abusar de su hija Génesis Rodríguez, quien compartía elenco con él en una producción de Telemundo. En la causa no quedó claro si se trató de una relación consentida o no, pero Islas fue condenado por “violación sexual estatutaria”, ya que Génesis era menor de edad, por lo que es seguro que el actor cometió estupro al menos. Islas perdió su trabajo y su esposa le pidió el divorcio después del escándalo.

Liliana y Lilibeth Morillo. Fuente: Quenoticias

Volviendo al caso que tristemente tiene como protagonista a la hija de Lila Morillo y José Luis Rodríguez; si se confirmaran los dichos de Morillo significaría una acusación grave, ya que “El Puma” habría puesto por encima de la salud y la justicia para su hija a su carrera musical; actuando al menos como un mal padre e incluso convirtiéndose en encubridor de un pedófilo.