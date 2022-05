Sin mantequilla: descubre cómo preparar unas galletas dulces deliciosas

Las galletas son el clásico indiscutible de cualquier dieta dulce. Son perfectas para llevar de snack a cualquier lado ya que se conservan perfectamente en bolsas herméticas. Puedes prepararlas en poco tiempo y su masa puede ser guardada por algunos días. Esta es una gran receta sin mantequilla.

Las hay de diferentes combinaciones de ingredientes, chocolate, vainilla, canela y puedes añadirle frutos secos o pequeños frutos rojos como arándanos. Preparar estas galletas es muy fácil y lo mejor de esta receta es que no aporta un gran tenor graso ya que no utilizamos mantequilla. Al no tener mantequilla, utilizaremos aceite para ligar y darle ese sabor especial. Si estás buscando dar algún gesto o toque especial con esta receta te recomendamos que compres cortadores de masa con formas para poder darle a tus galletas un toque especial.



Anímate a darle rienda suelta a tu imaginación con esta receta, y cuando le hayas agarrado la mano podrás añadirle los detalles que tu quieras, por ejemplo puedes ponerle decoración o bañarlas en algún tipo de preparación. Solo recuerda no comerlas hasta que estén bien frías.

Ph Pexels

Ingredientes:

125 gr de azucar (1 taza + 2 cucharadas).

1 Huevo.

1 pizca de sal fina.

80 ml de leche.

125 ml de aceite de oliva, girasol ,maíz o coco (1/2 taza).

375 gr de harina de trigo (3 tazas).

8 gr de polvo de hornear (1 cucharadita) o levadura química.

Azúcar con canela, ralladura de limón o ralladura de naranja para espolvorear (opcional)

Ph Pexels

Procedimiento:

Para comenzar batimos el azúcar y los huevos. Lo hacemos hasta que no queden granitos de azúcar.

Luego le agregamos una pizca de sal, la leche y el aceite y lo seguimos batiendo hasta que quede todo bien mezclado.

Si le vamos a agregar algún aromatizante se lo vamos colocando en este momento, y luego batimos para que quede todo mezclado.

En otro recipiente colocamos la harina con el polvo de hornear y lo revolvemos con una varilla para quitar grumos y poder mezclar bien. Le colocamos un tercio de la harina a la mezcla y la batimos bien, luego le añadimos en otro tercio de harina y lo seguimos batiendo hasta que vaya quedando una crema.

Por último sacamos la mezcla de la batidora y con una espátula le agregamos el otro tercio de harina, pasamos la harina por encima de la mesada para que quede bien mezclado. Luego de tener todo mezclado y lo amasamos hasta que la masa no se pegue en las manos, lo colocamos en un bol lo tapamos y lo dejamos descansar por treinta minutos.

Encendemos el horno a ciento ochenta grados, estiramos la masa y cortamos la formas de las galletas, colocamos papel film en la bandeja y lo cocinamos por diez o doce minutos y estará listo para disfrutar.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinemosjuntos@napsix.com .También nos

puedes escribir para recibir el newsletter que estamos preparando para que cocinar sea cada vez más fácil

¡Te contestaremos a la brevedad!