Oaxaca: gastronomía rica pero no solo de sabor en simples pasos

El Encuentro de Cocineras Tradicionales de Oaxaca busca reunir a distintas cocineras tradicionales de las 8 regiones oaxaqueñas para poder mantener viva la cultura gastronómica del estado. Luego de la pandemia, en 2022 se celebraría el cuarto encuentro. El relato de Santiago Alvarez Tocalli, un periodista argentino que pudo asistir.

Desde mi mirada argentina siempre me sorprendió la profundidad histórica de la gastronomía mexicana. La curiosidad, y seguro que una cuota de envidia también, me hizo querer conocer y tratar de aprender un poco más de la inmensidad que esta cocina plantea. Estando en Ciudad de México no paraba de recibir recomendaciones sobre la gastronomía de Oaxaca, por lo que el Cuarto Encuentro de Cocineras Tradicionales fue la excusa perfecta para convencerme de ir. Sin muchos recursos más que las ganas de probar la comida y escribir sobre ello, partí a un nuevo estado mexicano.

Cocineras oaxaqueñas en el Cuarto Encuentro de Cocineras Tradicionales de Oaxaca.

Fuente: Santiago Alvarez Tocalli

Oaxaca me hizo incorporar una nueva definición a “comida rica”, en donde lo de rica no viene solamente por el sabor. La cocina oaxaqueña es rica en cuanto a valor, cultura e historia.

Esta riqueza, pude aprender en los días que pasé en Oaxaca, existe gracias a las personas que sienten orgullo y pasión por ella, desde las cocineras tradicionales hasta los comensales que eligen y exigen seguir comiendo gastronomía autóctona para así seguir manteniendo viva la historia del estado en sus paladares.

Abigail Mendoza Ruiz, una de las cocineras tradicionales más emblemáticas, junto a Santiago Alvarez Tocalli en el encuentro.

Cada cocinera cocina lo que sabe, aprendió y perfeccionó durante su vida. Cada una con su distinta manera ofrecerlo y explicarlo. Algunas en castellano y otras en su idioma, como en el video que la cocinera explica su plato en mixteco, uno de los tantos idiomas tradicionales de las 8 regiones oaxaqueñas.

Entender y probar como cocinan y comen las distintas culturas es una de las formas más directas para poder imaginar sus costumbres. El Encuentro de Cocineras Tradicionales de Oaxaca nos regala a quienes somos ajenos a su cultura un pantallazo de sus tradiciones. Tradiciones que sobreviven en cada cocinera, en cada plato y en cada bocado que, una vez que los probas, sobreviven en uno.

Las supervivencias de las tradiciones dependen de muchos factores y en esta experiencia me tocó ver que rol cumple la gastronomía. Olvidarnos de nuestras comidas tradicionales, no visibilizar a quienes más saben del tema o dejar de acudir y cubrir eventos de este estilo es atentar directamente contra la historia de las culturas.