Mónica Ayos volvió a enseñar los resultados de su perseverante trabajo en el gym y la elogiaron

Nuevamente, Mónica Ayos recibió una catarata de elogios por el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. La querida actriz argentina, que está radicada en México desde hace más de una década, enseñó los resultados de su perseverante trabajo en el gimnasio y sus admiradores la aplaudieron.

Mónica Ayos

"Entre voluntades y fiacas, se van asomando cositas que me entusiasman", redactó junto a las imágenes que cosecharon miles de 'me gusta' y elogios. "Divina", "Diosa", "Lindísima", "Hermosa", "Ese abdomen es una plancha de ravioles", "Premio al esfuerzo", "Que buenos genes tiene esta mujer. Además de voluntad y perseverancia", "Increíble" y "Sos toda una bomba", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.

Si bien hoy se la ve muy feliz y radiante en el país azteca, su mudanza no fue fácil. "No sabía hasta dónde yo confiaba en tener las ganas suficientes de reinventarme, de nuevos lugares de conquistas, y a su vez no sentir que iba desdibujándome en la búsqueda. Sigo redescubriéndome en todas las que fui, y me asombra verme como un dínamo, siempre avanzando sin parar", reconoció en una entrevista con Clarín.

Acerca de la posibilidad de regresar a su país natal, la mujer de Diego Olivera, indicó: "Mi carrera se forjó en Argentina, allí crecí tanto en televisión, como en cine y teatro. Después vino un salto cuántico que no esperaba, sin descuidar jamás mi nexo".

Y convencida, en la misma nota, reconoció: "Volver siempre está en mis planes".