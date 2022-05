Así lucen hoy las protagonistas de Chicas pesadas

Casi dos décadas después de que Chicas pesadas debutará en los cines de todo el mundo, la película para adolescentes sigue siendo una de las favoritas entre los fanáticos.

La película de 2004, que fue responsable de crear frases icónicas como "Los miércoles, nos vestimos de rosa" y "¿Es la mantequilla un carbohidrato?", también ayudó a catapultar las carreras de sus estrellas, incluidas Rachel McAdams, Lindsay Lohan y Amanda Seyfried.

Antes y después de las protagonistas de Chicas pesadas

Lindsay Lohan

Lohan protagonizó películas como “Las reglas de Georgia”, “Herbie a toda marcha” y “Sé quién me mató”. También tuvo un papel recurrente en “Ugly Betty” y lanzó dos álbumes, "Speak" en 2004 y "A Little More Personal" (Raw) en 2005. Sin embargo, la ex estrella infantil se convirtió en un imán para los tabloides debido a sus fiestas, problemas de abuso de drogas, dramas familiares y relaciones románticas.

En 2019, regresó con una serie de telerrealidad de MTV de corta duración, Lindsay Lohan Beach Club, y lanzó una canción, llamada "Xanax", en septiembre de ese mismo año. También se desempeñó brevemente como jueza en la versión australiana de The Masked Singer y lanzó una nueva empresa comercial llamada #BeYourOwnBoss en septiembre de 2020. El 28 de noviembre de 2021, mediante su cuenta de Instagram, anunció su compromiso con el empresario Badder Shammas.

Rachel McAdams (Regina George)

El 2004 fue un gran año para McAdams. Además de protagonizar Chicas pesadas, consiguió otro papel que la catapultaría a la fama, actuó junto a Ryan Gosling en la icónica película The Notebook. Continuó apareciendo en películas importantes como “Los rompebodas”, “Votos de amor”, “Noche de juegos” y “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”.

También protagonizó la segunda temporada de True Detective de HBO en 2015 y obtuvo su primera nominación al Oscar en 2016 a la Mejor Actriz de Reparto por En primera plana.

McAdams dio la bienvenida a su primer hijo con su novio Jamie Linden en 2018. En agosto de 2020, se anunció que estaba embarazada otra vez.

Amanda Seyfried (Karen Smith)

Seyfried apareció en el aclamado drama de HBO Big Love de 2006 a 2011 y tuvo un papel recurrente en la tercera temporada de “Twin Peaks” en 2017. También consiguió papeles en películas de alto perfil, como la franquicia de Mamma Mia!, “Diabólica tentación”, “Querido John”, “Les Misérables” y “Ted 2”.

En 2013, fue nominada junto con el elenco de “Les Misérables'' a un premio del Sindicato de Actores de la Pantalla por Actuación Sobresaliente de un Elenco en una Película. Obtuvo su primera nominación al Oscar en el 2021 como Mejor Actriz de Reparto por su papel en Mank.

Seyfried se casó con Thomas Sadoski en 2017 después de salir con Dominic Cooper y Justin Long. El mismo mes de sus nupcias, dio a luz a su hija, Nina. La pareja dio la bienvenida a su segundo hijo en septiembre de 2020.

Lacey Chabert

Después de Chicas pesadas, Chabert continuó teniendo una carrera estable y protagonizó más de 15 películas de Hallmark, incluidas “Mi admirador secreto” y “Christmas in Rome”. También ha prestado su voz a personajes de “Justice League Action'', “Kung Fu Panda: The Paws of Destiny” y “Transformers: Rescue Bots”.

La actriz se casó con David Nehdar en 2013. La pareja dio la bienvenida a una hija, Julia, en 2016.

