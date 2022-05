Laura Bozzo canta una canción de Selena Quintanilla y se vuelve viral

La casa de los famosos 2 regresó con todo. Las polémicas de las celebridades empezaron a surgir a los pocos días del estreno del programa. Es que son 16 los famosos que compiten por el primer puesto, mientras conviven en una lujosa casa alejada de todo, sin internet ni celulares.

Quien se ha vuelto tendencia por sus ocurrencias y disputas dentro del reality show es la icónica presentadora de televisión, Laura Bozzo. Desde que se confirmó que sería parte del grupo, Laura comenzó a hacer declaraciones muy polémicas, amenazando a sus compañeros de no meterse con ella: "Que se preparen los que estarán conmigo, porque conmigo nadie se mete, de verdad nadie señoras y señores”. Además, el mismo día que inició el rodaje expresó que dejaría el show.

El cruce de Laura con Niurka Marcos

En la primera nominación dentro del programa, Laura fue elegida como una de las posibles eliminadas de la casa junto a otros cinco famosos. Por esto Bozzo se mostró furiosa con los que la seleccionaron, Niurka Marcos, Osvaldo Ríos y Lewis. “Todo el mundo me odia. Yo no tengo nada qué hacer acá con tanto enemigo, yo tengo mi programa en televisión. ¡Chao, me voy ya!”, expresó enojada.

Sin embargo, la primera eliminada fue Mayeli Alonso, mientras que Laura fue salvada por los espectadores de “La casa de los famosos?, luego de que se reconciliara con Niurka Marcos. Para expresar su felicidad, Laura aseguró que prepararía un ceviche para amigarse con sus compañeros.

El video de Laura Bozzo que se viralizó

A pesar de sus controversias, Bozzo es la que lidera el grupo de las mujeres de La casa de los famosos. A medida que pasan los días, la presentadora se va acostumbrando al reality, dejando momentos divertidos e inigualables para la audiencia. Uno de esos momentos se ve plasmado en un video que se hizo viral en la plataforma de TikTok y que luego llegó a todas las redes.

En el video se ve a Laura cantando a todo pulmón la inolvidable canción “Como la flor” de Selena Quintanilla. “Cuando de la nada recuerdo a mi ex”, fue el texto que pusieron sobre el video, donde Bozzo aparece gritando el siguiente fragmento de la canción: “Ay, ay, cómo me duele. Ay cómo te duele…”. Finalmente se escucha a la abogada decir un insulto a medias.

El video que dio vuelta por las redes también captó la atención del presentador de televisión Rodrigo González, conocido popularmente como “Peluchín”, quien lo compartió en su perfil de Instagram. “Cuando te acuerdas del desgraciado”, fue la descripción que Rodrigo escribió al compartir el video que cuenta con miles de reproducciones y “me gustas”.