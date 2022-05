Florencia Peña demuestra que es es la mujer más popular de Argentina

La reconocida actriz Florencia Peña es una popular estrella argentina ya que también se desempeña como conductora y empresaria. La conductora, quien es principalmente conocida por haber interpretado al personaje de Moni Argento en “Casados con hijos” recientemente se ha robado millones de corazones con su sorprendente figura.

Entre las más recientes actuaciones de Florencia Peña podemos ver que la comediante trabajó en el año 2016 en la nueva versión de “La peluquería de don Mateo” junto a Marley, su gran amigo. Ese mismo año, Peña volvió a la ficción como co-protagonista en la serie de comedia “Psiconautas”. Luego de ello, en el año 2017 la actriz protagonizó la comedia “Quiero vivir a tu lado” la cual era emitida por El Trece. Actualmente Peña es una de las celebridades argentinas más populares en las redes sociales ya que cuenta con un total de 5.5 millones de seguidores en Instagram.

La actriz que comenzó su larga carrera profesional en el teatro en obras tales como: “En mi cuarto”, “Blancanieves”, “Mamá es una estrella” y “Shakespiriando”, logró convertirse en una profesional con reconocimiento a nivel internacional. Es así que Florencia Peña pose su propio programa de Tv el cual es transmiido por América.

Recientemente Florencia Peña fue portada de tabloides y sitios especializados en la farándula tras narrar un curioso hecho que vivió en el colegio de su hijo. “Estoy parada ahí, diez madres, un padre, saquen ustedes sus propias conclusiones. Mujeres, mujeres, mujeres... y un varón. Bueno, ese hombre se me acerca: ‘Hola, qué tal. Mira te digo algo, a mí el programa me encantó', ese que te dice ‘a mí’ como diciendo ‘a todos los demás no, pero a mí sí’”, sostuvo Peña; quién continúa el relato: “Me dice, ’me haces reír un montón, y mirá que a mí las mujeres no me hacen reír’”. Este último comentario hizo estallar en cólera a la conductora.

“¡Para! ¿Qué es esa afirmación de ‘a mi las mujeres no me hacen reír’? Como si fuera una máxima universal, esa cosa de las mujeres en el humor”, se descargó Florencia; luego continuó ejemplificando “De verdad, pasa en los grupos que dicen: ‘Traela a fulana porque necesitamos una mirada femenina...’. Chicos yo no veo, no veo de cerca, no veo de lejos, ¿ y voy a tener una mirada femenina?, no tengo mirada de nada”, cerró Florencia Peña fiel a su estilo, mismo que bien conocen sus seguidores de Instagram.

Imagen: Instagram Florencia Peña

Debido a ello no sorprende el hecho de que Florencia Peña sea sumamente aclamada en las redes sociales, especialmente en Instagram donde la conductora acostumbra a compartir fotos de su vida diaria. Fue una de sus más recientes publicaciones en esta red social la que causo furor y una lluvia de corazones en señal de “Me gusta” ya que Peña lució su envidiable cuerpo desde su cama.