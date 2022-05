En qué otras series participó Michael Landon, protagonista de Bonanza

Eugene Maurice Orowitz, conocido popularmente como Michael Landon, fue el actor estadounidense que marcó a toda una generación por su participación en grandes producciones como “Bonanza”. Durante 14 años, se puso en la piel de Little Joe, el menor de la familia Cartwright, conquistando a un extenso público con su talento, personalidad e inolvidable rostro.

Landon, además de actor, fue escritor, productor y director de series estadounidenses que se volvieron muy conocidas. Lamentablemente, también es recordado por haber tenido una trágica muerte temprana, el día primero de julio de 1991, a sus 54 años, tras luchar con el cáncer de páncreas, el cual ya había producido metástasis en su hígado y ganglios linfáticos.

Actualmente, los más fieles fanáticos de Michael lo siguen recordando por interpretar a cada uno de sus personajes de series que, sin dudas, significaron una verdadera compañía cada tarde de televisión.

¿En qué otras series y películas actuó Landon?

De joven, Michael Landon pensaba en dedicarse de lleno al deporte, pero una grave lesión se lo impidió. Esto lo llevó a decidir estudiar el arte de la interpretación, con lo que le fue muy bien. A sus cortos 20 años ya trabajaba en pequeños papeles de cine y televisión. Apareció en la película “These Wilder Years” (1956), en un papel secundario como uno de los muchachos de la sala de billar. Un año más tarde tuvo su primer papel protagonista en “I Was a Teenage Werewolf” (1957), filme que se convirtió en un clásico del cine “clase B”.

Michael Landon fue adquiriendo más popularidad con apariciones en series como "Wanted Dead or Alive" y en el primer episodio de "The Restless Gun". Al mismo tiempo, el productor David Dortort veía el potencial de Landon para un personaje del oeste y fue por eso que pensó en él para escribir la historia de Joe Cartwright, el hijo menor de la familia de “Bonanza”. Esta fue la serie que lo convirtió en una estrella internacional y que le significó la mayor experiencia para otros trabajos.

Luego de 14 años, llegó la noticia de que "Bonanza" sería cancelada por lo que Landon apostó por un nuevo personaje: Charles Ingalls. Él era el padre de familia en la serie "Little House on the Prairie" (La Familia Ingalls) que comenzó en 1974 y que cautivó con temáticas como los valores, la humanidad, la familia y muchas otras. Fuera de cámara, Michael también trabajó como productor ejecutivo, eventual guionista y director.

Su última gran interpretación llegaría en 1984 con el papel de Jonathan Smith en la serie "Highway to Heaven", donde personificaba a un ángel guardián bajo prueba cuyo trabajo era ayudar a la gente para poder ganar sus alas. La serie que era transmitida por NBC cautivó a la audiencia durante 5 temporadas.