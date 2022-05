Así fue el momento en que Jennifer Lopez se derrumbó y cayó en la depresión: “Tenía la autoestima muy baja”

Jennifer Lopez, actriz, cantautora y bailarina estadounidense, se ha mostrado destrozada, en su documental, tras las nominaciones a los Premios Oscar 2020. La también productora, diseñadora y empresaria, obtuvo su primer papel como protagonista en la película “Selena”, con el que en ganó más un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como “Mejor Actriz”. También protagonizó la primera entrega de la serie cinematográfica “Anaconda”. Al año siguiente, con la película “Out of Sight”, logró cobrar dos millones de dólares y además realizó una de las mejores actuaciones de su carrera.

Recientemente ha salido a la luz el documental de Netflix "Halftime", donde se reveló la reacción de la artista ante nominaciones a los Premios Oscar 2020. Jennifer Lopez no consiguió una nominación a “Mejor Actriz de Reparto”. Debido a ello la actriz quedó secretamente devastada por el desaire después de cautivar a los críticos con su papel de stripper intrigante en "Hustlers".

El documental de Netflix "Halftime", se estrenará el próximo mes, pero en nuevo avance del, se ve Jennifer Lopez sollozando en la cama después de que la “Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas” la pasara por alto para recibir el honor. Sobre ello, la cantante afirmó: "Fue difícil. Simplemente tenía la autoestima muy baja”.

A ello, Lopez añadió: “Tenía que descubrir realmente quién era yo y creer en eso y no creer en nada más”. Recordemos que en más de una oportunidad Jennifer ha mostrado como las continuas críticas han bajado su autoestima. Esto lo reveló la propia actriz a “The Post” en 2018: “Todos decían: 'Ella no puede cantar. Ella no puede bailar. Ella no puede actuar. Es solo una cara bonita o su trasero es grande', o lo que sea que estén diciendo sobre mí. Empecé a pensar: 'Sí, eso es verdad', y realmente me dolió durante mucho tiempo”.

Imagen: Netflix

No obstante Jennifer Lopez no se dejó vencer: “A pesar del dolor y el dolor, seguí adelante. Simplemente no podía permitirme dejar que eso se convirtiera en lo que era”. El documental en el que la estrella muestra su lado más sensible, tal y como sucedió con los Premios Oscar, verá a la actriz reflexionar sobre sus hitos y su evolución como artista, incluido su espectáculo de medio tiempo del “Super Bowl 2020” y su aparición en la toma de posesión del presidente Joe Biden en 2021.