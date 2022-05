Si hay alguien que sabe llamar la atención de los internautas en la red es Sol Pérez. La joven conductora de Canal 26 tiene miles y miles de seguidores en Instagram que están pendientes de cada movimiento que da y llenan sus publicaciones de mensajes.

Ahora, la panelista de eltrece compartió los resultados de su gran perseverancia en el gimnasio y más de uno quedó boquiabierto al verla. "Seguir cuando crees que no podes más es lo que te hace diferente", redactó la futura mujer de Guido Mazzoni.

Sol Pérez comparte los resultados de su perseverancia en el gimnasio y le llueven elogios

Los elogios no demoraron en aparecer. "¿Esto es real? Aplausos chicos, por favor", "Qué maravilla de abs", "Más fuerte que tele de geriátrico", "Sos la envidia de cualquier mujer", "El cuerpo ideal, lo más cercano al cuerpo perfecto", "Felicitaciones mujer", "Pura disciplina", "La verdadera 'qué mujer'", "Bomba", "Tremendo Sol" y "Hermosísima", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Sol Pérez en los Premios Martín Fierro

Recientemente, Sol fue muy criticada por el look que llevó a la 50° entrega de los Premios Martín Fierro. Sobre su vestido verde, Benito Fernández señaló: "Me encanta el color pero mucha pierna y panza. Es un poco mucho". Por su parte, Patricia Profumo indicó: "Me hubiese gustado no tanto tajo".

Pérez al ver el gran revuelo que ocasionó su outfit, en diálogo con Socios del Espectáculo, manifestó: "No se, te digo que si no nos quedamos siempre en el mismo vestido, todas iguales. Yo estoy chocha de por lo menos ser el vestido distinto, por lo menos el que tiene otra cosa. Me gusta".